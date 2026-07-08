Двух девушек, зависших над ущельем, эвакуировали в сочинском Скайпарке

В сочинском Скайпарке эвакуировали двух девушек, которые остановились на зиплайне над Ахштырским ущельем. В администрации парка подчеркнули, что ситуация не была чрезвычайной, а все действия соответствовали действующим правилам безопасности, пишет РИА «Новости».

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Ранее в соцсетях появились фотографии и видео, на которых посетительницы находятся на зиплайне над ущельем. Некоторые пользователи предположили, что причиной остановки стал сильный дождь. Также сообщалось, что одной из девушек могла быть актриса Юлия Франц.

В Скайпарке пояснили, что дождь не является причиной для остановки аттракциона. По словам представителей парка, оператор с помощью специальной веревки вернул посетительниц на платформу. Такая процедура предусмотрена регламентом и регулярно отрабатывается персоналом.

В администрации подчеркнули, что подобная эвакуация считается штатной и применяется при необходимости в различных ситуациях. Работу зиплайна прекращают только при сильном ветре, граде или снегопаде, поскольку именно такие погодные условия могут повлиять на безопасность эксплуатации оборудования. Дождь в этот перечень не входит.