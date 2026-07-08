Москва и Петербург поборолись за первенство по спросу у туристов

Москва, занявшая первое место по спросу у туристов в июне, в июле — августе опустилась на третью позицию, уступив место Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Об этом говорится в исследовании сервиса Bronevik.com, подготовленном для Российского союза туриндустрии (текст есть у ТАСС).

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Согласно исследованию, пятерка регионов-лидеров летом этого года практически идентична, но различаются места в рейтинге. В июне лидирует Москва с долей 15% от общего числа бронирований, далее следуют Санкт-Петербург (12%), Краснодарский край (11%), Московская область (5%) и Татарстан (3%).

В июле — августе на первое место выходит Санкт-Петербург (15%), Краснодарский край поднимается с третьего на второе место (13%), а Москва опускается на третью строчку (12%). Далее следует Татарстан (3%), а на смену Московской в топ-5 приходит Нижегородская область (3%).

Также в топ-10 летом 2026 года вошли такие регионы, как Приморский и Ставропольский края, Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области.