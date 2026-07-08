Назван курорт в РФ с самой теплой морской водой

Температура морской воды в Ейске достигает 26 градусов, это самый высокий показатель среди российских курортов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

"Ейск - 26 [градусов]", - сказала синоптик, отвечая на соответствующий вопрос.

Она уточнила, что на курортах Черного моря температура воды немного ниже, в Евпатории и Феодосии - 21 градус, в Алуште - 22 градуса, в Ялте - 24 градуса, в Анапе, Сочи, Геленджике и Туапсе - 25 градусов.