Стало известно, насколько россияне часто путешествуют спонтанно

Более трети — 34% — от всех туристических поездок по России в июне приходилось на спонтанные путешествия. Об этом говорится в исследовании сервиса Bronevik.com, подготовленном для Российского союза туриндустрии (текст есть у ТАСС).

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Годом ранее количество таких поездок было на 2 п.п. ниже. По данным компании, 20% бронирований в июне 2026 года были совершены в день заезда (как и годом ранее), 14% — за день до заезда (на 2 п.п. больше, чем в 2025 году). На поездки выходного дня пришлось 38% от всех бронирований (против 40% в прошлом июне).

Согласно исследованию, средняя глубина бронирования отелей в июне осталась без изменений по сравнению с прошлогодним показателем и составила 12 дней. В июле — августе она увеличилась на двое суток — до 49 дней, в сентябре — октябре — на девять суток, до 132 дней.