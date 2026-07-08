Турпоток из Индии в один российский регион вырос в 130 раз

Турпоток из Индии в Мурманскую область за шесть лет вырос почти в 130 раз. Об этом написал губернатор Андрей Чибис в MAX.

Чиновник уточнил, что если в 2019 году в этот российский регион приехали 23 гостя из Индии, то в 2025 году эта цифра составила около 3 тысяч человек.

«Сегодня на встрече коллеги отдельно отметили прекрасную комфортную погоду и невероятную красоту региона», — отметил Чибис.

В ходе рабочей встречи с делегацией из Индии стороны также обсудили сотрудничество в различных сферах.

Ранее стало известно, что летом 2026 года россияне с детьми массово устремились на отдых в Мурманскую область. Число бронирований туристического жилья для семей на июнь-август выросло на 27 процентов.