Старинный особняк в Евпатории превратят в отель

Власти Крыма ищут инвесторов для спасения старинного особняка А.М. Жолноренко в Евпатории, который является объектом культурного наследия начала XX века. Здание предлагают превратить в гостиницу, сообщает «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

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Информацию об объекте разместили на портале наследие.дом.рф. Для тех, кто захочет заняться восстановлением, действуют выгодные условия: можно взять льготный кредит под 6% годовых. Площадь отеля должна быть не меньше 500 квадратных метров (это минимум 10 номеров), через год после открытия гостинице нужно официально получить категорию «три звезды».

У этого дома богатая история. Его построили в 1905–1907 годах для елизаветградского мещанина Алексея Жолноренко. Позже здание национализировали: сначала там была воинская часть, а в мирное время — детский сад.

Ранее «Ямал 1» сообщал, что театр времён 501-й стройки в Салехарде превратят в гостиницу.

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