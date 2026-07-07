Коттеджи стали главным туристическим трендом в Дагестане

Республика вошла в число регионов страны, где этим летом вырос спрос на проживание туристов в деревянных домах. По данным "Авито Путешествий", к началу туристического сезона россияне бронировали их на 27 процентов чаще, чем в прошлом году. Среди лидеров также Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан и Карелия.

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Причем если в других регионах домики снимают примерно на три ночи, то в Дагестане туристы предпочитают бронировать их на неделю. Республика стала лидером и по другому показателю - самый длительный срок планирования путешествий, деревянные дома здесь резервируют в среднем за 100 дней до поездки. Как полагают эксперты, такой формат отдыха (он еще получил название избинг) туристы предпочитают из-за уединения, близости к природе и возможности полностью отвлечься от городского ритма.

Сколько подобных объектов в Дагестане? В минтуризма республики корреспонденту "РГ" рассказали, что в официальной классификации средств размещения отсутствует отдельная категория "деревянные дома", поэтому статистика по таким объектам не формируется. "Скорее всего, в исследовании под избами понимаются различные форматы загородного размещения в деревянных домах, включая коттеджи и шале. Большинство из них входит в категорию глэмпингов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Что касается последних, то в минтуризма отметили, что располагают информацией только об объектах, построенных при государственной поддержке - это 208 модулей на 993 номера. Однако эти данные не отражают общее количество глэмпингов в Дагестане, их намного больше. В минтуризма республики также уточнили, что регион завершает реализацию пяти проектов создания модульных средств размещения в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Их ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2026 года.

Но большинство домов под сдачу все же находится на побережье Каспийского моря. И неудивительно, что спрос на них растет. Здесь можно разместиться целой семьей или компанией, также они имеют отдельный дворик и мангальную зону.

- В этом году очень много заявок на аренду домиков на побережье, особенно от семей с детьми. Дома оборудованы всем необходимым, никто не беспокоит, море рядом. Самые популярные объекты на лето были забронированы еще в апреле и мае, - говорит руководитель турфирмы Арсен Гаджиев.

Во сколько обойдется такое удовольствие? Цены разнятся в зависимости от места нахождения, размера и набора услуг. Самый дешевый дом можно снять примерно за три тысячи рублей в сутки, более комфортное жилище обойдется в 10 тысяч. Есть и более привлекательные в плане удобств, но не цены, предложения. Например, коттедж с мансардой и террасой с видом на море в Избербаше стоит 15 тысяч рублей в день. В доме шесть спальных мест, имеется закрытый двор с навесом и мангальной зоной, до пляжа всего 50 метров.

Тем временем, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), после заметного проседания спроса в мае и июне из-за наводнения Дагестан достаточно быстро наверстывает отставание, в том числе за счет туристов, отменивших брони в Крыму. Эксперты РСТ сообщили, что наводнение не повлияло на туристическую инфраструктуру республики, однако из-за новостного фона сформировался отложенный спрос. Активно бронировать летний отдых в республике начали ближе к высокому сезону, а глубина продаж сократилась и составляет две недели.

- Спрос на летние туры в Дагестан на пять процентов выше, чем в прошлом году. Спокойный новостной фон, удобная логистика и меньшие риски отмен рейсов способствуют росту интереса к этому направлению, - сообщила заместитель директора компании "Алеан" Оксана Булах.

А директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева рассказала, что сейчас Дагестан занимает пятое место в топ-10 самых популярных направлений на лето. Согласно же данным сервиса Travelline, средняя цена размещения в трехзвездочных отелях в республике - 8160 рублей за двухместный номер, что на три процента меньше, чем год назад. В августе цены могут подрасти, но незначительно - на те же три процента.

Чаще всего бронируют отдых в Дагестане жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана. При этом растет интерес к комбинированным маршрутам, событийному и гастрономическому туризму. По данным туроператоров, гости республики все чаще выбирают не только пляжный отдых, но и путешествия, совмещающие море, экскурсии, природу и местную кухню. Например, высокой популярностью пользуются экскурсионные маршруты по Дербенту и горным районам республики.