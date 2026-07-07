Гиды-сурдопереводчики смогут пройти аттестацию на проведение экскурсий

Гиды-переводчики впервые смогут пройти аттестацию на проведение экскурсий на русском жестовом языке (РЖЯ) для глухих и слабослышащих граждан. Кроме того, гиды и экскурсоводы должны будут публиковать в объявлениях об оказании услуг ссылки на записи о прохождении ими аттестации в едином федеральном реестре.

"Введение аттестации гидов-переводчиков жестового языка - это системный шаг, устраняющий многолетний правовой пробел. Ранее формальное отсутствие статуса таких специалистов фактически исключало глухих и слабослышащих туристов из регулируемого туристического поля, оставляя их наедине с некоммерческими или волонтерскими инициативами. Теперь у людей с инвалидностью появляется гарантированная возможность заказать сертифицированную экскурсию, а не полагаться на случайные контакты", - пояснил "Российской газете" заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

При этом он отметил, что ключевым условием эффективности нововведения станет адаптация самой процедуры аттестации под нозологии, включая использование сурдоперевода при сдаче экзаменов.

Другое изменение касается всех гидов - теперь они обязаны размещать в объявлениях об услугах данные о себе, уникальный номер записи в едином федеральном реестре экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и ссылку на нее. Агрегаторы, в свою очередь, должны проверять наличие и достоверность ссылок на реестр.

По словам Гареева, это кардинально меняет модель ответственности.

"Для добросовестных гидов это повышает доверие и защищает их от недобросовестной конкуренции, но увеличивает административную нагрузку на небольших частных специалистов, которым придется отслеживать актуальность своей записи. Агрегаторов это превращает из простых площадок в фильтры допуска: они должны будут внедрять технические механизмы верификации в режиме реального времени. С одной стороны, это очистит рынок от ангажированных объявлений, с другой - создает риски блокировок из-за технических сбоев реестра или задержек внесения данных, что может повлиять на оперативность бронирования. Важно, чтобы алгоритмы проверки были формализованы и исключали субъективную трактовку "достоверности"", - отмечает эксперт.

Доцент кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Президентской академии Галина Дехтярь поясняет, что гиды-переводчики с жестового языка необходимы, чтобы "удовлетворять потребность в культурном развитии и познании всех граждан, без ограничений". При этом она отмечает, что в России уже есть маршруты, адаптированные для туристов с ограниченными возможностями здоровья, например в Санкт-Петербурге и Томске.

"Глобальный рынок услуг для инвалидов по слуху в 2024 году оценивался в 1,2 млрд долларов, и он быстро растет, что говорит о востребованности этого направления туристского бизнеса. Тем не менее в России пока большее внимание уделяется развитию инфраструктуры - музеев, маршрутов - для работы с такими туристами", - говорит она.

В свою очередь руководитель бюро частных экскурсий Антон Латынин обращает внимание на то, что пройденная гидом аттестация не всегда является показателем качества.

"Есть большое количество гидов, экскурсоводов, которые работали много лет как самозанятые и водили прекрасные экскурсии, а аттестовались совсем недавно, и формально не считаются опытными специалистами. Нередко в школах гидов учат тому, как писать текст, заучивать его и пересказывать. И с этими выученными текстами гид может успешно пройти аттестацию, хотя это неверно - говорить нужно от себя лично, людям приятно общение именно с живым человеком, который погружен в тему", - пояснил он.

Кроме того, закон устанавливает порядок прохождения аттестации экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков и перечень сведений, которые размещаются на нагрудной идентификационной карточке. Так, на бейджах должна быть цветная фотография, указаны фамилия, имя и отчество на русском и английском языках, двухмерный штриховой или QR-код, по которому можно перейти на страницу единого федерального реестра с информацией об аттестации, уникальный номер записи о ней в реестре, а также наименование региона или национального маршрута, на территории или при прохождении которых гид может оказывать услуги.

Поправками также внесены изменения в перечни оснований для приостановления и прекращения классификации гостиниц.

Кроме того, документ закрепляет механизм приостановки классификации пляжей при получении информации от Роспотребнадзора о несоответствии объекта санитарным правилам.

"Это точечный, но мощный инструмент оперативного реагирования. Раньше ведомство могло выдать предписание, но статус пляжа формально сохранялся, дезориентируя туристов. Теперь же любое санитарное нарушение или небезопасность водного объекта влечет за собой немедленную юридическую остановку действия категории, что лишает пляж права маркироваться как "безопасный" в реестрах и навигации. Это заставляет владельцев оперативно устранять нарушения, а не тянуть время до следующей плановой проверки", - поясняет Гареев.

При этом эксперт отмечает, что данный механизм будет работать только при четком регламенте взаимодействия и скорости передачи данных. Если информация будет поступать с задержкой, турист может оказаться на опасном объекте до того, как статус изменится.