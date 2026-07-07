Отели обяжут заселять туристов без документов через мессенджер МАКС

В России необходимо активизировать работу по внедрению онлайн-заселения в отели с помощью мессенджера МАКС. В частности, с 1 сентября в случае, если у зарегистрированного гостя не будет с собой паспорта, водительского удостоверения или загранпаспорта, его будут обязаны заселять при помощи национального мессенджера. Об этом во вторник, 7 июля, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

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По его словам, осталось «не так много времени», чтобы подключить информационные системы по приему и передаче данных, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а также обучить персонал.

— Коллеги из «ВКонтакте» сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе, — добавил Решетников.

Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации программы льготного кредитования, направленной на создание туристической инфраструктуры, передает РИА Новости.

19 мая директор ситуационного центра Министерства транспорта России Александр Кисляков сообщил, что пассажиры смогут проверять легальность такси через мессенджер МАКС до посадки в автомобиль. Благодаря этому, по его словам, повысится уровень безопасности поездок.