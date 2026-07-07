Туристам, собравшимся в Крым, советуют везти бензин в особенных канистрах

Несмотря на не самую простую обстановку в Крыму – прежде всего из-за дефицита топлива – туристы не склонны отказываться от путешествия на автомобиле.

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«Купила 4 канистры по 20 л, муж не одобрил. Но я и дети хотим на море и ничто меня не остановит», – пишет в соцсетях туристка из Центральной России.

Есть и те, кто собирается ехать на полуостров из гораздо более отдаленных мест.

«Екатеринбург с вами», – поддерживает женщину житель Урала. А вот отзыв сибиряка-северянина: «А мы завтра выезжаем из Сургута».

Чтобы путешествие с запасом ГСМ прошло без неприятных происшествий, в соцсетях делятся полезными советами, которые могут пригодиться во время дальних поездок. Например, широко разошлось видео, в котором его автор, собравшийся 8 июля в 10-дневную поездку в Крым, предлагает очень аккуратно отнестись к перевозке бензина. Всего Виталий закупил 150 л топлива, часть разлил в металлические канистры, часть в пластиковые. И вот с ними может возникнуть сложность.

«У них под крышечками силиконовые прокладки и они разъедаются бензином, – объясняет турист. – После этого силикон попадает в топливо и впоследствии забивает фильтр».

Но решение есть:

«Я открутил крышку и положил туда обычный пакет для заморозки, свернутый в несколько раз, теперь ничто не течет, не пропускает. Поэтому поездке в Крым быть, завтра едем».

Некоторые подписчики совет оценили: «Спасибо, и правда дельное предложение». Но другие комментаторы удивились: мол, зачем вообще брать с собой пластиковые канистры, лучше ограничиться металлическими – это надежнее. Тем более с пластиковыми, если они не предназначены специально для перевозки топлива, может возникнуть проблема посерьезнее, чем с силиконовыми прокладками. Если залить бензин просто в пластиковые емкости, то на жаре они могут лопнуть, предупредил один из участников дискуссии.

К слову, топливо не единственное, чем рекомендуют запасаться туристам жители Крыма или те, кто уже там находится:

«Берите с собой еще пауэрбанки и лучше взять какую-нибудь небольшую солнечную батарею. У нас сейчас свет отключают частенько».

Впрочем, вопрос перевозки батарей решается гораздо проще, чем с бензином.

Ранее мы написали, как помогают туристам, заглохнувшим без бензина на трассе М-4.