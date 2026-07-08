В России предложили ужесточить допуск к экстремальному туризму

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов считает, что в России необходим сделать более жесткой проверку экстремального туризма. С таким предложением он выступил после инцидента на Камчатке – там россиянин при спуске на сапборде в кратер вулкана получил оскольчатый перелом бедра. Своим мнением Гибатдинов поделился с изданием NEWS.ru.

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Как отметил сенатор, на данный момент отечественный рынок таких услуг развивается быстрее законодательства, при этом часто квалификация организаторов вызывает вопросы. Например, сейчас есть большое число предложений на новые коммерческие услуги: сплавы на сапбордах, восхождения на вулканы, джип-туры, морские прогулки.