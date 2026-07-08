В России вырос спрос на отдых в экоотелях

Спрос среди российских туристов на отдых в санаториях и экоотелях России в августе увеличился уже в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также в топ-3 по темпам роста вошли парк-отели, востребованность которых среди путешественников увеличилась на 42,9%. При этом наибольшее снижение показали капсульные отели, меблированные комнаты и бутик-отели.

Но самым массовым сегментом остаются классические отели: их доля в августе 2026 года составила 66,5%, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отмечает агентство «Прайм».

Отмечается, что лидером среди российских регионов по доле отельных бронирований на август 2026 года традиционно стал Краснодарский край, второе место занимает Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Москва. При этом в топ-5 входят Калининградская область и Приморский край.

Дольше всего в августе туристы планируют отдыхать на курортах Краснодарского края, где бронируют отели в среднем на 6,2 дня. При этом самые короткие поездки запланированы в Московский регион — в среднем на 3,3 дня. Путешественники бронируют отели в среднем за 10,6 тысячи рублей в сутки.