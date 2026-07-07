Туристы прилетят в Сочи на двое суток позже

После того, как вечером в понедельник и в ночь на вторник в аэропорту Сочи трижды объявлялся план «ковер», задержки свыше двух часов у более 50 рейсов на вылет и прилет.

Есть и серьезные опоздания. Так, U6 242 «Уральских авиалиний» должен был отправится в московский Домодедово еще вчера в 11:45, однако вылет отложен почти на сутки – до 10:35 сегодняшнего дня. На 16 часов задерживается отправление из Сочи 492F авиакомпании «Ютэйр» в Уфу (полетит завтра в 2 ночи вместо 10:10), почти на 10 – UT 1250 этого же перевозчика во Внуково (отправление перенесено с 01:35 на 11:15).

На прилет со вчерашнего дня задерживается рейс FV 6602 авиакомпании «Россия» из Минеральных Вод: он ожидается в 13:00, хотя должен был приземлиться в понедельник в 22:30. Еще больший сбой – на двое с лишним суток – у EO 488 «Икара» из Барнаула, который ждали сегодня в 11:45, а прибудет он только послезавтра в 14:10. Но эта задержка вряд ли связана с ограничениями, которые вводились в Сочи.

Примерно после 12:30, судя по онлайн-табло, расписание в целом входит в норму, опозданий значительно меньше. «В настоящее время аэропорт работает без ограничений, по фактическому расписанию. Ситуация в общей зоне аэропорта и зоне ожидания вылета – спокойная, скоплений пассажиров нет», – прокомментировали в пресс-службе.

Ранее мы написали, что в Москве из-за «ковра» отменили часть рейсов за границу.