Завершились съемки фильма о старейших курортах России

В Челябинской области завершились съемки проекта телеканала "Россия-Культура" - "Исторические курорты России". Съемочная группа побывала в челябинских санаториях - "Увильды" и "Кисегач", сообщили в "Центре проектного развития" региона.

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Цикл фильмов рассказывает о старейших здравницах страны. Сюжеты о двух челябинских курортах пополнят копилку кинодокументалистов и станут основой 41 и 42 выпусков цикла, которые выйдут в эфир до конца этого года.

"Из этих фильмов зритель узнает историю здравниц Челябинской области, как проходило лечение в советское время и как оно изменилось сейчас. А наша съемочная группа узнала, чем богат регион, - это и шикарный природный ландшафт, и красивые озера, и нацпарки. И, конечно, хотим отметить то гостеприимство Южного Урала", - рассказал директор проекта Никита Буханов.

Санаторий "Увильды" построили в 1931 году. Во время войны в нем разместился госпиталь, для лечения раненых здесь впервые начали использовать сапропелевые грязи из местных озер. Курорт "Кисегач" старше на пять лет. С 1938 года в нем тоже начали лечить сапропелевой грязью озера Большой Боляш.

Оба санатория по-прежнему принимают пациентов с нарушениями органов дыхания, нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем.

Как пояснили в центре, кроме истории санаториев, в фильм вошли рассказы об озерах, на которых они расположены, про национальный парк "Таганай", музей Каслинского литья, Ильменский заповедник, Чебаркульскую крепость и, конечно, про озеро Чебаркуль, ставшее знаменитым после падения челябинского метеорита.