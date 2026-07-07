Какие регионы РФ привлекают путешественников блюдами местной кухни

Где российские туристы ищут интересные блюда и сколько платят за праздник живота в поездках по стране, изучили аналитики финтех-компании "ЮMoney". Статистика расходов на еду в регионах России за май - июнь 2026 года показала, что гастротуризм "уходит на восток", а конкуренцию южным курортам все чаще составляют Приволжье, Урал и Дальний Восток. В Центральном федеральном округе традиционные лидеры - Москва и Подмосковье - постепенно теряют популярность. Путешественники открывают для себя провинцию, делая ставку на туры выходного дня с посещением фермерских хозяйств, ресторанов или специальных мероприятий - например, ужинов на природе (с сырами и улитками) или в усадьбах (с европейскими блюдами и винами).

Чтобы выяснить предпочтения россиян, исследователи опросили более 3200 человек старше 18 лет со всей страны на сервисе "Работа.ру". Лидером по популярности у гурманов оказался Кавказ (его выбрала треть респондентов) с его хинкали и хинкалами, пирогами и сырами. На второе место попал юг. С минимальным отрывом от него в топе расположился Дальний Восток с морскими гребешками и крабами. По данным "ЮMoney" об онлайн-оплате еды, только с 1 мая по 15 июня число заказов в Приморье выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Если сравнивать средние чеки в кафе, то в начале лета самый высокий показатель был в Сочи (4382 рубля, +16 процентов год к году). Также среди лидеров - заведения Приморья (3109 рублей, без динамики) и Кубани (2757 рублей, +15 процентов).

Данные о платежах впервые показали мощный сдвиг интереса в сторону регионов, которые ранее не ассоциировались с массовым гастротуризмом. С 1 мая по 20 июня спрос на готовую еду и бронирование мест в ресторанах вырос в Приволжье и на Урале. Лидером по динамике стала Удмуртия - здесь количество заказов выросло в 2,5 раза. Оренбургская область показала двукратный рост, Омская - на 72 процента, а Нижегородская - на 66. При этом средний чек остался сравнительно доступным: в Удмуртии он составил 1160 рублей, в Оренбургской области - 1800, в Омской - 2447 рублей, а в Нижегородской - 1889.

- Современный гастротуризм все чаще уводит путешественников от раскрученных направлений. Данные "ЮKassa" показывают, что помимо лидеров роста доступный средний чек на кафе и в Татарстане - 1601 рубль, и в Вологодской области - 1538 рублей, и во Владимирской - 1803 рубля. Это регионы с богатыми кулинарными традициями, но пока без большой туристической наценки, - отметила руководитель направления сопровождения ключевых клиентов "ЮMoney" Наталья Лапшина.

В Центральном федеральном округе гастрономический туризм переживает трансформацию. По данным компании, с 1 мая по 15 июня общее число заказов в сегменте общепита снизилось на пять процентов в разрезе год к году, а средний чек вырос на 10 процентов и достиг 3336 рублей. При этом Москва и Подмосковье впервые за долгое время показали отрицательную динамику. Число оплаченных бронирований здесь снизилось на три процента. Средний чек остался самым высоким в округе - 3703 рубля. А вот в соседних регионах спрос на ресторанную еду заметно вырос, и объяснить это, по мнению аналитиков, можно только наплывом тех самых столичных жителей. Ведь тренд на сити-брейки (короткие путешествия для быстрого знакомства с городами и смены обстановки) и поездки выходного дня в целом продолжает укрепляться.

Настоящим открытием текущего сезона назвали Липецкую область: число бронирований в ресторанах здесь выросло в 2,5 раза при среднем чеке 3,5 тысячи рублей (-15 процентов). Тульская область показала рост в 1,5 раза при среднем чеке 3,4 тысячи (+12 процентов), Ивановская - на треть (средний чек вырос на 18 процентов - до двух тысяч). В Калуге и Владимире спрос на бронирования в ресторанах за год вырос на четверть.

В регионах стараются подогреть гастрономический интерес туристов, вводя в меню блюда по мотивам локальной кухни. Шеф-повара ездят в экспедиции по районам для сбора рецептов, изучают архивные описания. И конечно, пользуются теми продуктами, которые выращивают местные хозяйства. Хотя фермеры часто сетуют на то, что выстроить партнерство с общепитом тяжело: нужны стабильные объемы поставок и неизменные характеристики продуктов, чего при мелкотоварном производстве в АПК не бывает по определению. Поэтому, например, в воронежских ресторанах проще встретить мраморную говядину и свинину (ими занимаются крупные компании), чем крафтовые сыры, которые делают в области.

В Ивановской области заведения, где готовят специалитеты по историческим рецептам в авторской трактовке, с недавних пор обозначены красной наклейкой на дверях. Ее имеют более 15 ресторанов, баров и гастробистро в столице региона, Кинешме, Плесе и Шуе. Одни блюда или сеты можно попробовать только при условии предзаказа, другие доступны на постоянной основе. Зеленые щи со щаницей (верхними листьями капусты), шуйский бальзам или сбитень, кулейка, вспышки, чекалы… Набирают известность новые, современные предложения: сырное мороженое в Иванове и сиреневое - в Плесе, супы в съедобных стаканах, шуйские улитки и сидр - их подают на гастроужинах в самой Шуе или в селе Введенье, где и то и другое производится.

- Более привычно сочетание улиток с вином, но мы хотели опираться именно на локальные продукты. Яблочный сидр оказался достойной заменой, тем более во Франции его иногда так и используют. Сейчас мы делаем его из плодов, собранных местными жителями, закладываем свой сад. Надеемся, что сидр станет важной частью экономики нашего подворья, где под улиточную ферму отведено всего шесть соток, есть страусы (выращиваем их не на мясо, а для показа туристам) и небольшой огород, - рассказал "РГ" фермер Кирилл Федулов, переехавший во Введенье с женой-француженкой несколько лет назад.

Поездки с гастрономическим уклоном именно в хозяйства - перспективный тренд: людям нравится не только пробовать продукты, но и видеть, как они делаются. Отсюда - сыроварни "за стеклом", мастер-классы по выпечке деревенского хлеба или лепке вареников. На молочной ферме в Воронежской области экскурсии начинали делать с прицелом на детей (тут и продвижение бренда, и ранняя профориентация), но принимают всех желающих. И в программе уже не только рассказ о жизни буренок и наблюдение за дойкой. С гостями пекут сырные вафли и делают сырные конфеты, угощают фондю и мороженым.

В Липецкой области по такому принципу организовывают сборные туры для жителей соседних регионов: в селе Введенка гости дегустируют вина Кулешовых и поют под гармонь, в Большой Кузьминке пробуют хлеб и сдобу по семейным рецептам Нойфельдов в пекарне, ну а запастись пармезаном или грюейром им предлагают в Головщине или Рогожине, где находятся крафтовые сыроварни. В Головщине вдобавок можно погладить коров/коз и прокачать кулинарные навыки, сделав своими руками небольшой сыр, конфеты или полуфабрикаты. Ну а для зажиточных гостей в регионе развивают туристический кластер в усадьбе Скорняково-Архангельское, где работает ресторан русской кухни и проводятся тематические гастроужины.