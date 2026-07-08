«Пляжный экспресс» начал ходить в Приморском крае

В Приморье вновь начал курсировать ретро-поезд к пляжам. В течение всего сезона поезд будет курсировать по выходным между станциями Владивосток и Угольная.

Первый в этом сезоне рейс ретро-электрички, которая будет доставлять отдыхающих к побережью, состоялся на выходных. Это четырехвагонный состав серии ЭР-9, с которого в 1960-х годах начиналось развитие пригородного железнодорожного сообщения в Приморье.

В АО «Экспресс Приморья» отметили, что согласно расписанию, по субботам и воскресеньям поезд отправляется со станции Владивосток в 10:27 и прибывает на станцию Угольная в 11:14. Обратный рейс начинается в 15:11, а во Владивосток пассажиры возвращаются к 16:00. График составлен таким образом, чтобы у отдыхающих было несколько часов для отдыха на побережье.

VL.ru напоминает, что электропоезд ЭР9ПК № 328 был выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в 1972 году. Перед возвращением на линию состав прошел масштабное восстановление: специалисты обновили интерьер вагонов, сохранили характерные деревянные скамейки, модернизировали кабину машиниста и оборудовали два санузла.

Благодаря проведенной реконструкции исторический поезд получил вторую жизнь и уже в прошлом году стал одной из самых необычных достопримечательностей пляжного сезона, подарив пассажирам возможность совместить поездку к морю с путешествием в атмосферу советской эпохи.

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