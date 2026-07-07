Чем система «Электронная путевка» будет полезна для туристов

Государственная информационная система (ГИС) "Электронная путевка" уже объединила на своей площадке несколько тысяч туроператоров и турагентов. Минэкономразвития планирует расширить функционал ресурса. Например, использовать программное обеспечение, в том числе с применением инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ), для предоставления пользователям индивидуальных предложений о путешествиях. Планируется, что "Электронная путевка" станет для туристов единым информационным окном, обращение к которому позволит быстро определить оптимальный маршрут поездки и получить информацию обо всех организациях, с которыми так или иначе придется взаимодействовать во время отдыха.

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Для этого будет расширен перечень реестров, доступных пользователям ГИС. Помимо списка проверенных туроператоров и турагентов, в котором каждый может проверить компанию, чьи услуги планирует приобрести, будет открыт доступ к единому федеральному реестру экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также инструкторов-проводников. На "Электронной путевке" будут размещены и сведения из единого реестра объектов классификации. В него включено 39,9 тыс. гостиниц, отелей, хостелов, баз отдыха, кемпингов и санаториев, и число аккредитованных организаций ежедневно растет. Каждый объект участник рынка, включенный в реестры, предварительно пройдет идентификацию.

Объединение на одной платформе всей информации, которая позволяет проверить организации, от которых зависит качественный и спокойный отдых, повышает безопасность туристов и упрощает им планирование отдыха, поясняют в пресс-службе Минэкономразвития России.

Предлагаемые изменения предусмотрены проектом поправок в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", который опубликован минэкономразвития на Федеральном портале проектов нормативный правовых актов. Если документ будет принят, то изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

"Система должна объединить все действующие в сфере туризма реестры: реестр туроператоров, реестр турагентов и субагентов, реестр классифицированных объектов размещения, пляжей, горнолыжных спусков, реестры экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. То есть эта платформа станет "единым окном". Сейчас, чтобы посмотреть данные по организациям, оказывающим туристические услуги, нужно обратиться к нескольким разным ресурсам, а теперь они будут собраны вместе", - пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Кроме того, по его словам, ресурс будет включать и информацию о туристических маршрутах, объектах, событиях из регионов. "Это не просто формальная площадка для проверки юридических сведений, это еще и некая продуктовая площадка. То, что предлагается в сфере внутреннего туризма в регионах, должно будет на этой платформе отображаться. В пояснительной записке прямо указано, что региональные органы власти в сфере туризма должны будут передавать на эту цифровую платформу информацию о своих туристических ресурсах", - пояснил Мохов.

По мнению доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Никольской, важно отметить, что речь идет не о создании нового ресурса с нуля, а о развитии уже работающей ГИС "Электронная путевка".

"Это эволюционное развитие уже работающей инфраструктуры. Технически задача выполнима. Базой служит работающая система, а минэкономразвития уже ведет ее модернизацию", - пояснила она "РГ".

Несомненным преимуществом для туристов, как отметила Никольская, станет доступ к проверенной информации.

"Также это удобство планирования по принципу "единого окна" и персонализированного предложения на основе ИИ. Прозрачность будет обеспечена идентификацией участников рынка, что повысит безопасность туруслуг", - считает эксперт.

В целом инициатива минэкономразвития направлена на защиту прав туристов и оздоровление туристического рынка, считает директор "S+ Консалтинг" Любовь Решетняк.

"Система на базе ИИ сможет анализировать предпочтения пользователей и предлагать персонализированные варианты маршрутов, что сэкономит время на поиск и планирование отпуска. Расширение доступа к реестрам проверенных туроператоров, гидов-переводчиков и инструкторов значительно повысит безопасность - туристы смогут убедиться в легальности и квалификации. Реестр электронных путевок станет дополнительной гарантией защиты прав потребителей, позволяя проверить подлинность тура", - отметила она.

Развитие системы должно привести к легализации рынка и уходу недобросовестных посредников, работающих без лицензий, добавила Решетняк.

"С другой стороны, компаниям придется вкладываться в адаптацию своих бизнес-процессов под требования системы, обучать персонал и, возможно, менять привычные схемы работы. Крупные игроки с обширными базами данных получат преимущество в персонализации предложений, что может усложнить положение небольших компаний на рынке", - пояснила она, отметив, что поэтому очень важно предусмотреть механизмы поддержки малых туроператоров, обеспечить прозрачность работы алгоритмов ИИ и возможность человеческой поддержки при выборе путешествий.

Как отмечает доцент кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Президентской академии Галина Дехтярь, ГИС "Электронная путевка" дает туристам возможность фактического онлайн-контроля тура.

"Турист может проверить, передал ли оператор данные о договоре в систему, а несоблюдение этого требования грозит туроператору штрафами до 10 млн рублей и исключением из реестра. Кроме того, система упрощает возврат средств (например, из фонда "Турпомощь") в случае банкротства оператора или форс-мажора", - рассказала она.

Бизнесу, как отметила Никольская, платформа позволит продвигать свои услуги и может дать новые возможности, например, заключения электронных договоров.

"Для государства плюс в поддержании актуальной статистики: получение данных для мониторинга турпотоков, анализа рынка и планирования развития территорий. Проект выглядит реалистично, его успех зависит от удобства интерфейса и качества наполнения уже работающей системы", - уверена она.

По словам Мохова, ресурс будет удобен и для бизнеса, и для потребителей туристических услуг.