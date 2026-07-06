Казань за полгода приняла около трех миллионов туристов

С января по июнь Казань посетило около 3 млн туристов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.

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По оценке городских властей, за 6 месяцев индустрия гостеприимства принесла экономике Казани около 50 млрд руб.

По данным городского комитета по развитию туризма, средний возраст гостей составляет около 40 лет. Женщины формируют 58% турпотока, мужчины – 42%. Примерно каждый третий турист приезжает в Казань вместе с детьми.

Чаще всего город посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар и Йошкар-Олы. На иностранных гостей пока приходится около 2% общего турпотока. Власти рассчитывают увеличить этот показатель до 4,3%.

Самыми популярными местами у туристов остаются Казанский Кремль, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, Центр семьи «Казан» и улица Баумана. Чтобы путешественники проводили в регионе больше времени, им планируют активнее предлагать маршруты по другим достопримечательностям Татарстана.

Для дальнейшего роста турпотока город также намерен развивать всесезонные точки притяжения. Один из обсуждаемых проектов предполагает создание большого катка вокруг Центра семьи «Казан».