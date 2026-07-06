Новая жизнь «Крестов» и Дома Радио: как Петербург меняется и привлекает туристов

Бывшие тюрьмы, телефонные станции, заводские цеха и особняки XIX века превращаются в музеи, роллердромы, гастрономические кластеры и концертные залы. Власти города вложат в перезагрузку около 6 млрд рублей, а легендарные «Кресты» закроются для посетителей уже в сентябре.

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Петербург перезагружает старые стены: гид по новым общественным пространствам города

Северная столица продолжает удивлять: вместо сноса исторических корпусов и промзон город превращает их в точки притяжения для тысяч людей. В ближайшие два года откроются десятки обновлённых локаций — от музеев и концертных залов до роллердромов и гастрономических кластеров. Портал Петербург2 рассказывает о самых ярких проектах, которые уже скоро изменят привычный облик Петербурга.

Новая Голландия расширяется

Остров готовит сразу две премьеры. В конце лета 2026 года здесь запустят «Дом 17» — многофункциональное пространство, где соседствуют выставочные залы, лекторий, книжный магазин и детский центр. Параллельно в эксплуатацию введут собственный теплоход: он будет курсировать по рекам и каналам, открывая панорамные виды на центр с воды. Также на Васильевском острове вскоре распахнёт двери «Среда» — площадка для камерных концертов, гастроужинов и творческих встреч.

Креативные кластеры в особняках

Дом архитектора Александра Брюллова на площади Ломоносова после долгой реставрации превращается в кластер «Брюллофт». По последним данным, строительная готовность объекта достигла 95–97 %, но открытие сдвинулось на конец лета — проект снова отправлен на согласование. Внутри разместятся мастерские, кофейни, выставочные залы и лектории. Среди резидентов — гастро-проекты Opetit, Russian Barista, «Ботаника» и студия Ansem.

Ещё один знаковый объект — «Третье место» на Литейном. После реконструкции здесь появятся гостиница, спа-комплекс, галерея и образовательные площадки. Пространство станет полноценным культурно-деловым центром с круглосуточной жизнью.

Бывшие АТС и арт-центры

Здание телефонной станции на улице Некрасова превращается в многоформатный центр. Уже сейчас тут работают кафе, творческие студии, издательство и школа вокала, летом 2026 года добавят музей стрит-арта. Кроме того, продолжает жить легендарная «Пушкинская-10» — здесь по-прежнему кипят выставки, концерты, ярмарки, а Храм Джона Леннона и Музей нонконформистского искусства остаются визитными карточками места.

Спорт и отдых у воды

На территории «Флагштока» в этом сезоне заработала база водных видов спорта — в прокате сапборды, пляжное оборудование, камеры хранения, а рядом с бассейном с подогревом проводят тренировки с инструкторами. А самый большой в мире каток переоборудовали в роллердром площадью 22 тысячи квадратных метров — там проходят вечеринки с диджеями.

По соседству, в Севкабель Порту, запускают круизы по Финскому заливу, а на променаде можно слушать аудиогиды по истории завода. Пространство «Брусницын» развивается не менее динамично: на крыше устраивают концерты, в парке играют в петанк, а стрит-арт-променад знакомит с работами уличных художников.

Культура на высоте

Новая сцена Александринского театра обзаведётся общественной террасой на крыше — там установят небольшую сцену и лекторий. Проект разрабатывает бюро «Студия 44» совместно с лабораторией «Друзья Петербурга». Открытие намечено на осень 2026 года.

Главные реставрационные стройки

Дом Радио, где в блокаду выступала Ольга Берггольц, готовится к открытию: в июне 2026 года реставраторы завершили восстановление исторического аванзала — воссозданы своды, отреставрирован плафон начала XX века. Полностью объект заработает к концу года. Здесь разместят студии звукозаписи, творческие лаборатории и кинозал, а внутренний двор станет общественной зоной с кафе и рестораном.

Конюшенное ведомство также ждёт масштабное обновление. После реконструкции здесь откроют концертные залы, выставочные центры и музей в бывшей квартире Маннергейма. Дворы превратят в площадки для фестивалей и ярмарок. Никольские ряды уже работают в новом формате — там разместились гостиницы и общественные зоны, а зимой заливают каток и площадку для керлинга.

Проекты будущего

Легендарные «Кресты» закроют для посетителей уже в сентябре 2026 года — комплекс перейдёт в руки девелопера «КВС-Арсенальная» при поддержке ВТБ. Здесь построят две гостиницы, гастрономическую улицу, музей и спа-центр. На территории «Ленфильма» появится современный кинокластер с павильонами и образовательными студиями. А «Ленполиграфмаш» продолжит превращаться в технопарк с амфитеатром и мастерскими.

Власти города ставят амбициозную задачу: до конца 2026 года создать более 50 новых общественных пространств, потратив на это около 6 млрд рублей. Главный принцип — не строить с нуля, а давать вторую жизнь тому, что уже есть. И Петербург с этим справляется блестяще: каждый бывший завод или особняк обретает новый голос, становясь местом встречи, творчества и отдыха для горожан и туристов.