Россияне стали чаще путешествовать по малым и средним городам. Что выбирают?

Спрос на экскурсии в отдельных малых городах России за год увеличился в разы, например, в Балтийске стало на 807% больше бронирований, а в Манжероке - на 322%, согласно данным на июнь 2026 года сервиса "Трипстер". При этом отдых в небольших по населению местах остается заметно дешевле, чем в мегаполисах. Только одни экскурсии обходятся туристам на 28-41% дешевле, чем в крупных туристических центрах.

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Россияне все чаще выбирают короткие поездки на выходные и ищут менее массовые направления с историей, природой и локальной атмосферой, а сами малые города со своей стороны развивают инфраструктуру, проводят фестивали и создают новые точки притяжения, заметили в пресс-службе Яндекс Путешествий.

"В результате путешественники все чаще открывают для себя небольшие города как полноценную альтернативу популярным туристическим направлениям", - пояснили в сервисе.

Чаще всего россияне выбирают направления Золотого кольца и города рядом с Москвой и Петербургом. Среди лидеров по темпам роста - Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. В этих городах турпоток растет одновременно по нескольким направлениям: экскурсиям, бронированию жилья и железнодорожным перевозкам. Например, в Костроме число бронирования экскурсий увеличилось на 32% за год, рассказала менеджер по развитию бизнеса в регионе Волга и Золотое Кольцо сервиса онлайн-бронирования экскурсий "Трипстер" Марина Телепнева. Этот же город растет и в пассажиропотоке. Так, по маршруту Санкт-Петербург-Кострома за пять месяцев 2026 он увеличился на 5,7 процента и составил более 23 тысяч человек, сообщила пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания". За последний год бронирования отелей и апартаментов в Костроме увеличились на 2%, а ночь сейчас в среднем стоит 6700 рублей, добавили в "Островке".

Похожая связка спроса на экскурсии и роста гостиничного предложения видна в Туле и Коломне. Число экскурсий в первый город выросло с 85 до 115, а гидов стало на 9 больше, рассказывает Телепнева. В Коломне база туров расширилась со 101 до 131, при этом с 2024 года количество подключенных к онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" отелей в городе выросло на 37 процентов - сильнее, чем в любом другом месте похожего масштаба, где сервис отслеживал изменения.

Среди совсем небольших городов рост спроса показали Балтийск (+807%), Манжерок (+322%), Болгар (+220%), Вязьма (+149%) и Александров (+146%), рассказала Телепнева. Однако в этих городах растущий турпоток не всегда успешно превращается в новое предложение, указывает эксперт. По ее словам, в Болгаре и Вязьме спрос на экскурсии резко вырос, но число гидов и маршрутов не изменилось. Так, в Болгаре по-прежнему работают 2 гида и 2 экскурсии, а в Вязьме - 2 гида и 3 экскурсии. "Это говорит о том, что одного туристического потенциала недостаточно, важную роль играет активность местного бизнеса и самих экскурсоводов", - отмечает эксперт.

Средний чек на экскурсию в небольших городах составляет около 1300 рублей, тогда как в крупных туристических центрах и городах-миллионниках он находится в диапазоне от 1800 до 2200 рублей, говорит Телепнева.

"Цена делает такие направления особенно привлекательными для коротких поездок и насыщенных маршрутов, где туристы могут позволить себе посетить сразу несколько экскурсий за одно путешествие", - пояснила эксперт.

При этом конкретные причины интереса к каждому городу свои, считают в пресс-службе Яндекс Путешествий. По их информации, Солнечногорск и Шатура популярны благодаря близости к Москве и отдыху на природе, Тотьма, Старица и Бежецк привлекают любителей истории и архитектуры, Байкальск стал удобной базой для поездок на Байкал, а, например, Выкса выросла как центр событийного и промышленного туризма.

Бронируют жилье в малых городах в среднем на одну-две ночи, а средняя стоимость в 2026 году держится на уровне прошлого года и составляет 7600 рублей, уточняют в сервисе. При этом в Суздале она в среднем составляет 10 700 рублей, а, например, в Рыбинске и Дмитрове - около 5000 рублей.