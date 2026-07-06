В Кисловодске устанавливают новую городскую навигацию для туристов

В Кисловодске начали устанавливать новые навигационные стелы для жителей и гостей курорта. Конструкции будут размещены в ключевых точках города, чтобы помочь людям сориентироваться по основным туристическим и общественным маршрутам.

«Начали впервые размещать новую городскую навигацию для жителей и гостей нашего города. Первые стелы уже установлены, в том числе в районе железнодорожного вокзала, чтобы человек сразу по прибытии мог понять, как пройти к основным точкам города», — приводит слова главы Кисловодска Евгения Моисеева пресс-служба городской администрации.

На новых указателях обозначены маршруты до Курортного бульвара, Главных нарзанных ванн, Нарзанной галереи, Колоннады, национального парка «Кисловодский», Комсомольского парка и Старого озера.

«Для курортного города это очень важно, чтобы гости которые впервые посетили Кисловодск, быстрее могли ориентироваться по нашим главным достопримечательностям», — подчеркнул Моисеев.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что на Ставрополье определили список объектов культурного наследия, к сохранению которых планируется привлечь инвесторов. В перечень включены и проекты из Кисловодска.