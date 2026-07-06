Туристам подсказали, как дешевле отдохнуть в Кисловодске

Жалобы туриста-блогера на расходы почти в 400 тыс. руб. за неделю в одном из самых дорогих оздоровительных комплексов Кисловодска не вызвали особого удивления у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Многие считают, что все объяснимо: если выбирать премиальный формат, высокие цены неизбежны. Но при желании найти варианты заметно дешевле вполне реально, хотя лечение всегда обходится дороже обычного отдыха.

По мнению участников обсуждения, дело не только в уровне конкретного спа-отеля. Кисловодск сегодня остается одним из самых востребованных курортов Кавказских Минеральных Вод:

«Самый прикол в том, что даже при таких ценах лучшие санатории за 3–6 месяцев находятся в стопах», – написал активный участник чата под ником «Сам Себе Толян».

Другой турагент подтвердил, что поездки на осень многие начинают планировать еще весной:

«Уже в марте бронируют путевки в Кавминводы».

В нынешнем году спрос на Кисловодск стал ниже на 6–10%, а цены подросли на 9% – такую статистику «ТурДому» привели в туроператоре «Дельфин».

«Дефицита нет: у нас из 90 санаториев в Кисловодске в 52 есть свободные места, чего в июле раньше обычно не было», – сказал руководитель компании Сергей Ромашкин.

По его словам, средний чек составляет 57 тыс. руб. на человека за поездку без стоимости проезда при усредненных 9 ночах. Чаще всего отдыхающие ориентируются, чтобы отдых с лечением обходился около 6 тыс. в сутки.

Действительно, далеко не все санатории Кисловодска с лечением относятся к премиальному сегменту. Проверили актуальные предложения: доступные варианты начинаются от 4,4 тыс. руб. в сутки за человека в двухзвездочной «Москве», и это с полным пансионом. В трехзвездочном «Солнечном» размещение стоит от 10 тыс. руб., а в комплексах высокого уровня цены достигают 25–40 тыс.

Некоторые представители розницы, поучаствовавшие в обсуждении, уверены, что переплачивать за полный санаторный пакет необязательно.

«Как человек, подсадивший на этот регион уже массу москвичей, могу сказать: если снять жилье, а отдельно купить курсовку или оплачивать только нужные процедуры, выходит дешевле».

Именно поэтому часть туристов вместо здравниц выбирает в Кисловодске отели, совмещая проживание с покупкой лечебной программы. Такой вариант нередко советуют в отзывах о Кисловодске в соцсетях.

Впрочем, большинство подписчиков сошлись в одном: санаторный отдых весьма востребован – «все хотят быть здоровыми».

Ранее TourDom.ru писал, что на курортах Сочи туристам запретили курить поблизости от отелей.