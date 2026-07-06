Любителей активного отдыха приглашают на массовое восхождение к Леднику Романтиков

На Ямале 1 августа пройдет шестое массовое восхождение к Леднику Романтиков. Более 250 участников отправятся к одной из самых живописных природных достопримечательностей Полярного Урала.

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Маршрут протяженностью 5 километров рассчитан примерно на три часа. Специальная подготовка не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. К походу допускаются туристы старше 14 лет, несовершеннолетние — только в сопровождении взрослых.

Для участников организуют трансфер, горячее питание и чаепитие после возвращения, а также оформят бесплатную страховку. По традиции на территории ледника состоится выездная регистрация брака двух пар из Салехарда и Лабытнанги.

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