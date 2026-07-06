Сенатор нашел рецепт привлечения туристов в малые города России

Отсутствие готовых и упакованных туристических продуктов является главным препятствием для развития внутреннего туризма в малых городах России. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Олег Голов.

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Сенатор отметил растущий интерес россиян к путешествиям внутри страны, подчеркнув, что потенциал малых городов огромен, а инфраструктура во многих местах уже значительно улучшена. Однако главная проблема заключается не в отсутствии достопримечательностей, а в их непрезентабельности.

«Чаще всего в малых городах по объективным причинам, в том числе из-за отсутствия профессионалов, не всё собрано в такой удобный туристический продукт с маршрутами, с историческими справками. Не везде есть маршрутизация, указатели», — заявил парламентарий в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По словам Голова, решить эту проблему без федеральной поддержки крайне сложно. Он призвал к системной работе с командами на местах, разработке четких концепций и планомерному привлечению инвестиций. Сенатор подчеркнул важность организации ежегодных фестивалей и создания маршрутов, которые были бы интересны даже местным жителям.

Ранее коллега Голова, сенатор Игорь Мурог, также заявлял о необходимости поддерживать региональные инициативы для более равномерного распределения турпотока по стране. В Минстрое подтвердили, что на федеральном уровне уже реализуется ряд мер для повышения инвестиционной привлекательности исторических поселений.