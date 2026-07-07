Курорт Эльбрус побил рекорд продолжительности горнолыжного сезона

Завершившийся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии горнолыжный сезон стал самым продолжительным в истории курорта: сезон катания 2025/26 здесь продлился почти на месяц дольше предыдущего, который также был рекордным.

«56-й зимний сезон стал самым продолжительным в истории Эльбруса, он длился 247 дней, что на 23 дня больше предыдущего рекорда, который был установлен годом ранее. Всего за горнолыжную зиму 2025/2026 курорт посетили 490 тысяч человек из всех регионов страны», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

В прошлом году Эльбрус открыл зимнее катание первым в стране — 1 ноября: это стало самым ранним горнолыжным стартом на курорте. Официально сезон завершился 5 июля. С 6 июля курорт перешел на летний — туристический и альпинистский — режим.

«Для нас важно, что число катающихся на трассах Эльбруса продолжает расти. Всего за сезон горнолыжники и сноубордисты составили 54% от всех гостей курорта — со склонов спускались 222 тысячи человек, что на 8% больше, чем в прошлую зиму», — рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

В институте развития напомнили, что в минувшем сезоне на Эльбрусе открылась новая зона катания в восточном секторе, включающая две канатные дороги и шесть новых трасс общей протяженностью 5,2 км. А в вечернем катании — еще одном зимнем новшестве — приняли участие почти 17 тысяч горнолыжников.