Россияне нашли в Подмосковье альтернативный летний отдых в формате «все включено»

Этим летом туристы пересматривают планы на отпуск. Из-за логистических сложностей проблем с топливом и задержек рейсов многие вместо поездок на юг выбирают отдых недалеко от дома. Туроператоры фиксируют рост спроса на загородные отели и санатории Подмосковья. Об этом рассказывает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Самый заметный рост спроса зафиксировали в FUN&SUN - в два раза в годовом выражении. В компании обратили внимание, что туристы стали бронировать более продолжительные поездки: если в 2025 году они в среднем ездили на 7 ночей, то в этом сезоне - уже на 10.

В Национальном туроператоре Алеан за июнь было сделано на 15% больше бронирований, чем в аналогичный период прошлого года. В основном направление выбирают семьи, которые ищут отели с системой "все включено", SPA, детской анимацией и водоемами поблизости.

В "Интуристе" и Coral Travel также говорят об устойчивом росте спроса на загородные объекты Московской области по сравнению с прошлым годом. А в "Русском Экспрессе", напротив, спрос на поездки в Подмосковье оказался на 20% ниже, чем в прошлом сезоне.

Путешественники выбирают крупные парк-отели с разнообразными активностями для детей, бассейнами, SPA, водоемами поблизости, где можно полноценно отдохнуть, говорят в Coral Travel.

Гостей привлекает возможность совместить отдых на природе и комфортную инфраструктуру, включая рестораны, пабы, бильярд, боулинг, зоопарк и вечерние развлечения. Интерес распределен по разным районам области.

Особое внимание путешественники уделяют системе питания. Формат "все включено" становится все более популярным, поскольку позволяет не думать о дополнительных тратах. Крупные отели, такие как "Воздвиженское", активно вводят этот тариф. При этом полупансион остается востребованным вариантом, а завтрак выбирают те, кто планирует много времени проводить вне отеля.