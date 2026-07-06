«Россия» скорректировала расписание рейсов в Пулково

Авиакомпания «Россия» скорректировала расписание из-за временных ограничений на прием и отправку воздушных судов, введенных 6 июля в Пулково. Изменения предусматривают перенос времени вылета части рейсов, а также отмену некоторых из них.

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Перед поездкой в аэропорты клиентам рекомендуется проверить актуальный статус на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота».

Пассажирам отмененных рейсов советуют не приезжать в Пулково. Информация о порядке возврата и переоформления билетов опубликована на официальном сайте авиакомпании.

В «России» сообщили, что производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями ФАП.

На фоне ограничений губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что за ночь над территорией региона были уничтожены 47 беспилотников. По его словам, силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу. Кроме того, падение обломков дронов зафиксировали в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона.