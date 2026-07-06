В Югре туристам предложили уникальные этно-индустриальные путешествия

В апреле 2026 года экспертный совет при Минэкономразвития РФ присвоил турмаршруту "Месторождение Югра - из недр к индустрии будущего" статус национального, что позволит привлекать федеральную поддержку на его развитие.

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- Это уникальная возможность увидеть, как живут и работают люди, сочетая современные технологии с многовековыми традициями, - прокомментировал принятое решение заместитель министра Дмитрий Вахруков.

План этно-индустриального путешествия разработан региональным Фондом развития при поддержке департамента промышленности ХМАО в рамках всероссийского проекта "Открытая промышленность". Поездка рассчитана на пять дней: за это время гости преодолеют 770 километров, увидят своими глазами, как добывают "черное золото", побывают на кусте скважин Южно-Ягунской группы месторождений и в кернохранилище при научно-аналитическом центре рационального недропользования имени Шпильмана.

Не менее ярким обещает быть визит в родовое стойбище Сопочиных: там туристов ждут знакомство с хантыйскими традициями, фотосессия в этнических костюмах, рыбалка и кормление северных оленей, дегустация строганины и знаменитой сосьвинской сельди, которую подавали к столу Петра I.

Прогулки и обзорные экскурсии по Ханты-Мансийску, Сургуту и Когалыму можно совместить с осмотром музея под открытым небом "Торум Маа", археопарка или океанариума, а также с посещением дома первооткрывателя сибирской нефти легендарного геолога Фармана Салманова. Среди активных развлечений - этно-старты, катание на собачьих упряжках зимой или дог-трекинг (поход по пересеченной местности вместе с собакой) летом.

- В первую очередь национальный турмаршрут важен с точки зрения популяризации региона. Предприниматели заинтересованы в том, чтобы таких проектов становилось больше: расширяя географию, мы окажем прямое воздействие на инфраструктуру новых направлений, в том числе повысим здоровую конкуренцию бизнеса, - говорит губернатор Югры Руслан Кухарук. - Программа составлена так, чтобы дать гостям повод вернуться к нам в поисках новых приключений, а устойчивый турпоток гарантирует экономический эффект.

Уже в мае 2026-го "Месторождение Югра" наряду с другими проектами северян было представлено на Российско-китайском форуме промышленного туризма. Эксперты выставили высшие оценки сразу нескольким маршрутам. Так, экскурсию "Мысли чисто" по мусоросортировочному комплексу и полигону от компании "Ситиматик-Югра" отметили за лучшую практику экопросвещения, "Путешествие к центру Земли" от центра имени Шпильмана - за развитие индустриального гостеприимства, а "СибурТюменьГаз" - за продвижение бренда работодателя.

По мнению главного специалиста-эксперта Центра компетенций в сфере туризма Василия Купкина, промтуризм - это возможность показать регион с новой стороны, раскрыть потенциал предприятий и вдохновить молодежь на выбор профессии.

Справка "РГ"

Югра занимает первое место в России по добыче нефти и второе - по добыче газа. Эксплуатация промыслов в регионе началась в 1964 году, первый миллиард тонн углеводородов выкачали в 1978-м, а 4 января 2025-го из недр извлекли 13-миллиардную тонну черного золота. Ежегодный объем бурения составляет 18 миллионов погонных метров, вводится свыше 4,5 тысячи новых скважин, общая протяженность трубопроводов превышает 117 тысяч километров. В ХМАО расположены 579 лицензионных участков и 478 месторождений, крупнейшие по запасам - Самотлорское, Приобское и Федоровское. Кроме того, в регионе действуют шесть заводов по переработке нефти, девять - попутного нефтяного газа и один - газового конденсата.