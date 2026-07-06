Россиянка описала неожиданный опыт, полученный во время отдыха на Сейшелах

Россиянка Ирина побывала на Сейшельских островах и рассказала о минусах отдыха в этом месте. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Ирина|Жизнь со вкусом» на платформе «Дзен».

Автор публикации остановилась в отеле Kempinski на юге острова.

«Еда была странной, многие травились, завтраки скудные, пляж ужасный. Обслуживание и условия для конференций были хорошими, но в этот отель я больше не вернусь. Вокруг нет ресторанов, все закрывается рано», — такими фразами описала свой опыт соотечественница.

Кроме того, Ирине не понравилась еда на Сейшелах, которую она назвала дорогой и безвкусной. Живущие на острове россияне в беседе с соотечественницей подтвердили, что хорошую еду найти почти невозможно. Во время поездки девушка ожидала увидеть скалы, бирюзовое море и райские пейзажи, однако рядом с отелем ничего из этого не было.

Ирина также рассказала о позитивных моментах своего визита на острова.

«На Сейшелах везде чисто, как в декорациях к фильму. Это не похоже на Индию или Шри-Ланку. Местные жители приветливые, готовы помочь, и все говорят на отличном английском», — пояснила она.

Россиянка добавила, что по вечерам она гуляла одна и чувствовала себя в полной безопасности.

«Это было одно из самых ценных впечатлений», — подытожила автор.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2026 года россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшелы. По этому показателю им удалось обогнать Германию и Францию.