Как сейчас выживают курорты Кубани

Падение турпотока на юге России подтверждают цифры: заполняемость сочинских прибрежных отелей с января по май 2026 года снизилась на 14,2%, а с 1 по 25 мая составила всего 40,4% против 55,8% год назад. Выручка с номера в Сочи упала на 18,6%. Отельеры признают: сезон-2026 рискует стать худшим за 10 лет.

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В этих условиях скидки стали главным инструментом выживания. Среднесуточная цена номера в Сочи снизилась на 5,1%, а гостиницы активно предлагают акции «60%» и «запрещённые скидки». При этом Сочи всё ещё удерживает 18% всех июньских бронирований в России. Туристы переориентируются на Анапу (спрос вырос на 80% за неделю) и санатории Кавминвод (загрузка выше 80%).

Топливный кризис создаёт дополнительные сложности: в Краснодаре работают лишь 44 АЗС из примерно 150, а на заправках скапливаются сотни брошенных машин. Власти прогнозируют стабилизацию к концу июля.

Напомним, что в Якутии для гостей Ысыаха Олонхо организуют шаттлы, авиарейсы и дорожную навигацию. В Крыму зафиксировано падение турбронирований на 70%.