Женщина объяснила, чем пляжи Черного моря лучше средиземноморских

Жительница Казахстана Елена Корнева поделилась впечатлениями от летнего отпуска, поставив курортную инфраструктуру России выше зарубежной. Путешественница сравнила сочинское побережье с пляжем в израильском Тель-Авиве, отметив безусловный приоритет отечественных зон отдыха для маломобильных граждан.

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Поездка в Израиль состоялась около 15 лет назад, когда Елене пришлось везти маму на лечение в местную клинику. Визит на средиземноморский берег тогда обернулся разочарованием из-за полного отсутствия доступной среды.

«Больную маму в инвалидном кресле пришлось оставить наверху, поскольку не было возможности спустить ее вниз, на берег. Сама я побежала к морю, но смогла лишь зайти в воду по щиколотку, так как все время переживала за мать, которую оставила без присмотра», – вспоминает туристка.

И обратиться за помощью тогда было не к кому – взаимопомощь на чужбине не чувствовалась.

Похожую ситуацию девушка наблюдала в Сочи. По словам Елены, подобные места на отечественных курортах нужно искать, но они есть, чего нельзя сказать об израильском побережье прошлых лет.

«Мы видели, как там отдыхал участник СВО, который пришел с ранением. Его спустил товарищ по лестнице, у него одна нога была в протезе. Тем не менее у них была возможность спуститься», – привела она в качестве наглядного примера случай на берегу Черного моря.

Помимо заботы о людях с ограниченными возможностями, путешественница высоко оценила климатические условия черноморского побережья. Туристкам удалось угадать с погодой: температура воздуха держалась на комфортных 25–27 градусах тепла.

«На море было прям свежо, то есть не было лютой жары. Когда мы зашли в море, это, конечно, было супер, потому что оно было не горячим, а именно теплым... Та дарующая прохладу вода, которую мы, сибиряки, привыкли чувствовать в озере», – делится эмоциями Елена.

К бытовым удобствам курорта Елена отнеслась с особым вниманием. Она похвалила чистоту берега, устланного черноморской галькой (аквашузы, взятые в последний момент, спасли ноги), и наличие бесплатного пространства для тех, кто предпочитает лежать на полотенцах. Для желающих отдохнуть с повышенным комфортом доступны шезлонги-кровати по 1000 рублей за штуку. В стоимость аренды входит зонтик, полотенца и бутылочка воды.

Отдельно туристка затронула вопрос культуры отдыха и безопасности. Она выразила благодарность администрации за строгий запрет на появление собак на общественных пляжах.

«Мне не хочется, чтобы на пляже плавали животные, мне хочется как-то без них плавать. Есть дикие пляжи, ради бога, пусть купаются там, вот это ответственность заводчиков», – подчеркнула сибирячка.

При этом она отметила адекватность соседей с питомцами, собаки сидели аккуратно у кромки воды, не заходя в море. Правоту запрета подтвердили сотрудники пляжа, сославшись на действующие законы.

В завершение своего рассказа Елена Корнева сделала вывод, который разделяют тысячи соотечественников, выбирающих внутренний туризм:

«Наше море теплее, роднее».

Читайте подробный рассказ путешественниц о недельном отпуске на российском юге – в первой части девушки рассказали о Сочи, а во второй – об отдыхе на Ставрополье.