Калининградская область станет культурной меккой

Калининградская область с каждым годом становится туристической меккой, привлекая гостей со всей страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе пресс-подхода, посвященного 80-летию региона.

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«Калининград с каждым годом становится все больше туристической Меккой. Люди со всей страны мечтают приехать в Калининград», — сказал Кириенко.

По его словам, в регионе реализованы масштабные проекты, в том числе обновлен комплекс Музея Мирового океана, открыт филиал Третьяковской галереи, развивается кампус Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, завершается создание филиала Большого театра и на этом развитие региона не заканчивается.

Он также поблагодарил жителей Калининградской области за гостеприимство, подчеркнув, что именно оно делает регион привлекательным для туристов со всей России.