В «Сириусе» в разгар сезона сносят отели, кафе и рестораны

В «Сириусе» продолжается снос гостиниц и других туристических объектов, которые в ряде случаев были построены без необходимых разрешений. При этом под демонтаж попадают здания, работавшие на протяжении многих лет и хорошо знакомые постоянным туристам.

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«Вот очередной снос отеля на улице Цветочной. На месте очень много силовиков, – рассказывает автор видео, опубликованного в одной из социальных сетей. – Из здания уже все вынесли, кровати вывезли. Раньше здесь снесли магазин "Гавана", теперь – отель. В общем, в Сириусе происходят глобальные изменения».

Речь идет о гостевом доме, расположенном на пересечении улиц Цветочной и Южных Культур. По словам местных жителей, около 20 лет он принимал отдыхающих. Однако теперь выяснилось, что здание с полукруглыми балконами было возведено с нарушением градостроительных требований. Во всяком случае так считает общественность – чиновники инцидент не комментировали.

В соцсетях мнения разделились. Одни пользователи возмущены происходящим и сочувствуют владельцам: «Живу напротив, это ужас, что происходит. Сегодня там женщина кричала, видимо, хозяйка отеля», «Если объект позволили узаконить, можно было ограничиться многомиллионным штрафом, а не сносить. Ларьки — одно дело, а гостиницы и дома – совсем другое».

Туристы также выражают сожаление:

«Несколько лет подряд приезжали отдыхать именно сюда. Отличный гостевой дом, всегда чисто и уютно. Очень жалко».

Однако многие считают демонтаж закономерным:

«Всю дорогу работали вчерную, теперь пришло время отвечать».

Другие отмечают, что подобные объекты зачастую оформлялись как индивидуальные жилые дома, хотя фактически использовались для ведения гостиничного бизнеса.

«Жалко сами здания, которые порой украшали улицы. Но не их предприимчивых хозяев», – пишет один из участников обсуждения.

Впрочем, на землях ИЖС гостевые дома располагаться могут (в ряде регионов сейчас проходит соответствующий эксперимент), но они должны соответствовать определенным параметрам – по площади, количеству комнат и т.д. Подходил ли объект в «Сириусе» под эти характеристики, информации нет.

По словам местных жителей, случай на Цветочной улице не единичный. В ближайшее время может полностью измениться облик первой береговой линии курортного поселка.

«На Олимпийской набережной уже практически пусто. Закрылась столовая "Бон Аппетит", ранее прекратили работу столовая "Кориандр", мидийная "Вместе", ресторан "Мое ты счастье", отель "Дыхание моря" и другие объекты. По словам местных жителей, территорию планируют освободить под общественный парк. При этом работы ведутся в самый разгар курортного сезона», — рассказывает местный блогер, публикуя кадры опустевшей набережной.

На момент публикации администрация федеральной территории «Сириус» публично не комментировала ситуацию со сносом туристических объектов. Редакция TourDom.ru направила официальный запрос и ожидает ответ.