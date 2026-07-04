Туристы остались в шоке от цен в Кисловодске

«Мы не такие богатые, чтобы отдыхать в России», – такой вывод сделали участники обсуждения поста одного из трэвел-блогеров о его недельном пребывании в конце июня в Кисловодске.

В соцсетях мужчина выложил видео с чеками из санатория Mayrveda: за полулюкс с балконом он заплатил 262 тыс. руб. Автор не уточнил, это цена с лечением или нет, но, судя по информации на официальном сайте, примерно в такую сумму на 1 человека обойдется проживание, полный пансион, бассейн, тренажерный зал и spa, а также расширенная медицинская программа. Если брать номер на двоих, то лечение в указанную стоимость уже не вписывается.

За дополнительные медуслуги турист заплатил 114,5 тыс. руб. Особенно впечатлили его подписчиков цены на 60-минутный сеанс у остеопата – почти 18 тыс. руб. и около 8 тыс. руб. за капельницу с препаратами, общая стоимость которых в московских аптеках не превышает 500 руб., а также двухчасовая процедура в хамаме за 19 тыс.

Еще 19 тыс. мужчина потратил в лобби-баре на напитки и перекусы. В целом недельный отдых в санатории обошелся ему в 396 тыс. с копейками.

Участники обсуждения посчитали: за те же деньги «можно было в Баден-Бадене ту же неделю провести и вышло бы дешевле – и это не сарказм»; слетать на неделю вдвоем в хорошую «пятерку» в Турцию или на 2 недели в Стамбул; провести 2–3 месяца зимой в Таиланде на расслабоне или 2 недели летом в санатории на озере Хевиз в Венгрии «с лечением и перелетом и еще останется посетить соседние страны» или съездить на Мальдивы.

Некоторые возражают: мол, на Мальдивах отдых без лечения, а здесь тебе превентивная медицина и аюрведа. «И вообще – это один из самых дорогих санаториев в городе – чего ожидали-то?»

А другие объясняют дороговизну популярностью курорта:

«Не забывайте про спрос и предложение… Если бы никто в Кисловодск не ездил, то и цен бы таких не было!»

Впрочем, есть варианты отдыха и для менее скромного бюджета: