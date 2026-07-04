К бухте Тайн и в лесную сказку: лучшие места Подмосковья для отдыха на природе

Популярность уединенного отдыха на природе продолжает расти. Это один из главных трендов внутреннего туризма. Управляющий директор известного сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ирина Козлова изучала с «Вечерней Москвой» интересные варианты такого отдыха рядом с Москвой.

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Рядом со столицей много мест, позволяющих отдохнуть на природе с высоким уровнем комфорта. Например, новый загородный комплекс с собственным 18-луночным гольф-полем — Forest Hills Golf Resort by Moss. Расположен в Дмитровском районе среди леса. Открытие комплекса состоялось год назад. Туристам предлагают размещение как в номерах и апартаментах, так и в уединенных глэмпингах с приватной террасой. На территории работает ресторан, а также банный комплекс с программами парения и спа. Желающие попробовать себя в гольфе могут присоединиться к групповым занятиям.

«ХоббитЛенд» вдохновлен вселенной хоббитов. Комплекс находится среди густого леса, рядом с водоемом. Гости могут выбрать между аутентичными домиками-норами и более привычными гостиничными номерами. Дома максимально приближены к внешнему виду жилища персонажей: круглые окна, дровяная печь, уютная обстановка. При этом удобства будут ограничены: они частично расположены вне домика, вода приносится вручную, летний душ находится на улице. Номера в главном комплексе оснащены ванной комнатой, кухней и обеденной зоной. На территории есть ресторан с фермерской кухней, банный комплекс, летом доступна веранда у воды.

Дурыкино Глэмпинг, расположенный на берегу озера, предлагает размещение в треугольных домиках — одноэтажных и двухэтажных. Все домики оборудованы кухней с необходимой техникой, рядом с каждым — собственная мангальная зона. На территории есть банный комплекс с японским фурако и фитобочкой. Кроме того, гостям предлагают аренду лодок для прогулок по озеру и рыбалки.

Глэмпинг Ruza River Club предлагает размещение в домиках, рассчитанных на двоих человек и на семьи с детьми. Находится он всего в 100 метрах от Рузского водохранилища, на территории — множество возможностей для активного отдыха: аренда сапбордов, лодок, байдарок и катеров, банный комплекс и чан на дровах. Недалеко от глэмпинга — конюшня и оленья ферма.

База отдыха Арт-усадьба Веретьево на территории бывшего пионерлагеря предлагает разные форматы размещения: глэмпинги с удобствами на улице, домики-сферы на опушке леса, стеклянные дома в гуще леса, избы и другие варианты. На территории есть собственный зоопарк, баня.

Можайское море зовет

Можайское водохранилище, которое часто называют «Можайским морем», — крупнейшее водохранилище Можайского муниципального округа. Популярное место для пляжного отдыха с песчаными берегами и развитой инфраструктурой, а лучшими считаются пляжи в районе Красновидово и в Ильинском.

На берегу водохранилища большое разнообразие глэмпингов, палаточных лагерей, баз отдыха. Важно знать, что особенность рукотворного моря — неравномерная глубина и дно, покрытое корягами. Выбирать лучше проверенные места. Можайское водохранилище размещается рядом с Бородинским полем — входит в состав военно-исторического музея-заповедника. Можно прогуляться по историческому месту и посетить музей. Конечно же, здесь водится много рыбы, это излюбленное место рыбаков. Ловятся судак, окунь, плотва, лещ, щука, налим, уклейка, ерш.

Огни маяка

Озеро Сенеж располагается в черте города Солнечногорска — четыре оборудованных пляжа и «дикие» выходы к воде. Для отдыхающих есть необходимая инфраструктура, чтобы окунуться в атмосферу курорта: удобные лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, детские площадки, велодорожка... В конце набережной — смотровая площадка в виде красного маяка. Напрокат можно взять лодку, катамаран или сап.

Редкое зрелище

Одной из главных достопримечательностей реки Нары является водопад «Радужный» на границе Московской и Калужской областей, образующийся из двух родников, вода из которых, «подходя к реке», образует ручей, падающий с уступа высотой 3 метра. Напротив водопада создали местечко для пикников — там есть скамеечки, столик, участок для костра. В окрестностях можно набрать грибов — здесь есть места с лисичками и белыми. Многие приезжают судочками — в Наре можно наловить рыбы. Ближайшая достопримечательность — это памятник летчику Виктору Талалихину недалеко от деревни Каменки. Ближайшие кафе и магазин — в Каменке.

Приезжай с палаткой

Торбеево озеро — небольшое озеро с ключевой водой, окруженное лесом и холмами в Сергиево-Посадском городском округе. На разных берегах расположены базы отдыха — «Вондига Парк» и парк-отель «Торбеево озеро». Вдоль северо-восточного и западного берегов «дикие» зоны, которые ежегодно оккупируют любители палаточного отдыха. Берег — песчано-травянистый.

За судаком сюда

В подмосковной Рузе можно любоваться русскими пейзажами, загорать и купаться, кататься верхом, смотреть на оленей и даже прыгать с парашютом. Остановиться можно в глэмпинге Ruza River Club или в усадьбе «Зеехоф». Больше всего рыбы в Куровском заливе, там ловят налимов, судаков, окуней и плотву.

Сделаем привал

Популярное место у Истринского водохранилища — пляж в Трусове. Он находится на огороженной территории. Вход бесплатный. За деньги — аренда беседок для шашлыка, аренда различных плавсредств (лодки, каяки, сапы и т.д.) и шезлонгов. Интересный платный вариант — база отдыха «Лесной привал». Искать ее надо у деревни Обновленный Труд. Место окружено сосновым и березовым лесом. Цена — от 3000 рублей в сутки.

Лесная сказка

Самой красивой зоной для отдыха у Пестовского водохранилища называют Северный берег водоема, где расположена пристань «Хвойный бор». Аренда беседки тут обойдется в 10 тысяч рублей на весь день.

К бухте Тайн

Большинство москвичей не знают, как называются берега, заливы и бухты Клязьминского водохранилища. А меж тем тут есть своя бухта Радости и бухта Тайн. В случае с Клязьминским водохранилищем стоит обратить внимание на зону отдыха Новоалександрово.

Вход на песчаный ровный пляж с мелким входом бесплатный. Аренда беседки здесь стоит от 4 тысяч рублей. Большая банкетная беседка, вмещающая до 50 человек, будет стоить 30 тысяч. Если отдых вы планируете растянуть на несколько дней — задержаться можно будет на базе отдыха. Например, есть база отдыха «Троицкое». Здесь для гостей работают несколько отелей. Имеются ресторан, кафе. На береговой линии — три больших пляжа, два причала и беседки для пикника. Для любителей активного отдыха предусмотрены конноспортивный комплекс, веревочный парк, прокат квадроциклов и багги.

Необычные вещи для похода

Оказаться в походе без питьевой воды — неприятно и даже опасно. В такой ситуации поможет походный фильтр для очистки воды;

Тем, кто ценит комфорт, наверняка захочется купить походный душ. С ним можно быстро освежиться, умыться, помыть посуду, снаряжение;

Возьмите с собой компактное складное кресло. С ним поездки на природу, пикники и на рыбалку станут намного удобнее;

Походная раковина — компактное и практичное решение для мытья посуды, продуктов в условиях дикой природы;

Гермоупаковка защитит снаряжение от воды;

Наверняка в походе потребуется открыть консервную банку или бутылку. Может, понадобится срезать сучки или удалить корни перед установкой палатки. Наверняка надо будет снять горячий котелок с костра или горелки. Все это поможет сделать мультитул, он же мультиинструмент;

Можно взять складную силиконовую посуду. Она займет меньше места в рюкзаке;

Генераторы на мускульной силе — самый надежный источник энергии. В экстренной ситуации они позволят зарядить смартфон и сделать спасительный звонок. Нужно только несколько минут энергично покрутить рукоятку.

Хитрости и советы

Розмарин, как и шалфей, можно добавить в костер: насыщенный эфирными маслами дым отпугнет насекомых.

Наполните бутылку горячей водой и положите ее в ногах спальника. Вода хорошо удерживает тепло. Это поможет согреться, если ночь будет холодной.

Чтобы защитить смартфон от влаги и песка, можно положить его в целлофановый пакет (в идеале — водонепроницаемый чехол).

Чтобы взятые из дома напитки не нагрелись уже через полчаса, воду или сок можно предварительно заморозить.

Оберните свой поясной ремень вокруг дерева, закрепите на нем несколько крючков и используйте его для просушки походной посуды.

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