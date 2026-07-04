В Якутии рассказали, как подготовились к празднику Ысыах Олонхо

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заявило о завершении подготовки транспортной инфраструктуры к проведению национального праздника Ысыах Олонхо. Мероприятие пройдет 4-5 июля 2026 года на местности «Уhун Хонуу» в селе Кобяй Кобяйского района и, по оценкам организаторов, соберет около 20 тыс. участников из различных районов республики.

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Основная схема доставки гостей предусматривает использование автомобильного транспорта. Маршрут из Якутска проходит по федеральной трассе «Вилюй» до села Асыма протяженностью 215 км, далее по региональной дороге «Кобяй» еще 175 км. Совокупная дистанция составляет примерно 390 км, а расчетное время в пути достигает 5-6 часов без учета остановок.

На маршруте предусмотрены точки отдыха, включая кафе в районах Магараса и Бердигестяха, а также возможность посещения священного дерева Кэрэх мас, расположенного примерно в 27 км от Асыма. Эти элементы включены в логистическую схему для повышения комфорта участников поездки.

Для расширения транспортной доступности организованы дополнительные авиарейсы при участии региональных авиапредприятий, а также вывозные маршруты для жителей удаленных населенных пунктов с использованием вездеходной техники. Транспортная комиссия утвердила общую схему перемещения и распределения транспорта на территории проведения праздника.

В дни проведения Ысыаха будут работать бесплатные шаттлы, курсирующие от района «Парк Победы» по улице Дьяконова до места проведения мероприятия. При этом Министерство транспорта региона, ссылаясь на организационные требования, подчеркнуло необходимость соблюдения скоростного режима, правил дорожного движения, а также указаний сотрудников ГИБДД и волонтеров на подъездах к площадке.

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