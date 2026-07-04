Туристы рассказали, что происходит на АЗС на юге России

Бензин по-прежнему тема номер один. Страдают и местные жители, и туристы, которые едут на юг. Очереди за топливом растянулись на километры.

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Местами и вовсе леденящая душу картина.

«Еду через Краснодар, смотрю, заправка, много машин, – делится женщина в ролике, опубликованном в соцсетях. – Ну, думаю, постою в очереди, залью немного. Подъезжаю, а машины… без водителей. Где они все?»

На этот вопрос отвечает автор еще одного видео с краснодарского АЗС, быстро набравшего десятки тысяч просмотров и сотни комментариев:

«Все тачки закрыли и по домам. Придут в полночь, как зомби, и будут заправляться. Такого не видел, реально как апокалипсис». «Я вчера там проезжала – десятки, а то и сотни пустых машин. Жутко выглядит», – подтверждает еще одна автомобилистка.

Судя по номерам, немало на заправке туристов: больше половины из других регионов, обращает внимание участник дискуссии. Вероятно, некоторым, а может, и многим по пути на юг из-за дефицита топлива пришлось задержаться в Краснодаре и еще потратиться на гостиницу.

Много приезжих автомобилистов и в другом важном транзитном пункте по пути на южные курорты – Ростове-на-Дону. Тут, как и во многих других местах, есть проблемы с топливом, но картина отличается.

«У нас в Ростовской области запретили продавать бензин после 22:00. Хотя бензин есть, просто не заправляют, конусы на въезде выставляют, свет тушат и все», – рассказывает местный житель.

Сложно с топливом не только по дороге на курорты, но и на них самих. Бурное обсуждение вызвало свежее видео очереди длиной в километр, а то и больше в Геленджике.

«Это что-то страшное. Если едете на юг, бензин берите с собой, иначе простоите 7–10 часов», – советует автор ролика.

Но, конечно, запастись впрок сейчас проблематично. Туристы, которые ехали в Крым, жаловались, что не могли найти нормальные канистры, чтобы взять бензин с собой.

«Сейчас канистры стали везде продавать, но бензин закончился», – отмечает один из автомобилистов.

Впрочем, есть и обнадеживающие новости. В Анапе, по официальной информации, сегодня работают 22 АЗС (правда, действуют ограничения по литражу), в Сочи – 53 из 58.

«У нас тут хоть залейся», – передает сочинскую обстановку один из пользователей.

Надеемся, не врет.

Ранее мы написали о владельце проката лодок в Москве: чтобы не подводить туристов, он закрыл бизнес из-за проблем с бензином.