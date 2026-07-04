Туротрасль Крыма столкнулась с массовыми отменами поездок

Туристический рынок Крыма столкнулся с резким снижением спроса: около 70% ранее оформленных бронирований было аннулировано на фоне сообщений о перебоях с топливом и энергетическими ограничениями. Об этом сообщили представители отрасли и Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Дополнительное давление на туристический поток оказывает ситуация на федеральных трассах и курортных направлениях. На трассе М-4 водители сталкиваются с нехваткой работающих автозаправочных станций, а в Сочи отдыхающие сокращают расходы на сервисные услуги, включая питание и аренду пляжного оборудования.

Несмотря на снижение спроса, гостиничный сектор Крыма продолжает принимать гостей, однако уровень загрузки заметно снизился. По данным участников рынка, до начала кризисных факторов отели были заполнены почти на 100%, тогда как сейчас показатель опустился примерно до 65%.

Глава республики Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации на территории полуострова. Основной причиной названы перебои с энергоснабжением, из-за которых гостиничный бизнес вынужден массово переходить на автономные источники питания и использовать генераторы.

Руководитель туроператора «Турэтно» Андрей Пылов отметил изданию «Вокруг Света», что ситуация остается напряженной, но туристы продолжают отдыхать. По оценке отрасли, стабилизация обстановки может занять от 2 до 3 недель, однако бизнес уже работает в условиях ограниченных ресурсов.

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму и глава компании «Турплатформа» Сергей Толчин сообщил, что на фоне энергетических сложностей и ограничений по топливу доля отмененных туров достигла 70%. Дополнительно отмечалось сокращение общего объема бронирований в период с 9 по 22 июня на 58% в годовом выражении.

По данным отельеров, негативную динамику усилили ограничения на перевозку топлива через Крымский мост и нестабильность правил заправки, что привело к массовому отказу автотуристов от поездок.

Генеральный директор сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов уточнил, что дополнительные новости о проблемах с топливом спровоцировали падение новых бронирований почти на треть. Он также отметил, что спрос постепенно стабилизируется, но восстановление идет медленными темпами.

Отельеры обратились в Минэкономразвития с предложениями о мерах поддержки, включая налоговые послабления, льготное кредитование и временное снятие административных ограничений. В индустрии рассчитывают на частичное восстановление спроса в период бархатного сезона, когда часть клиентов сохраняет планы на поездки.

Ранее также стало известно, что четверть россиян хотят попробовать формат slow travel.