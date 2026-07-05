Назван лидер по числу бронирований домов у моря этим летом

Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

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"Лидером по числу бронирований домов среди морских курортов этим летом стал Ейск за счет активного развития курортной инфраструктуры. Также у туристов пользуются популярностью Геленджик, Голубицкая, Должанская, Анапа, Кабардинка, Сочи, Судак, Евпатория, Зеленоградск», — рассказали аналитики.

Отмечается, что дороже всего аренда дома среди курортов этим летом стоит в Зеленоградске — в среднем 12 260 рублей за сутки (-7%). В Геленджике средняя цена составляет 11 220 рублей (+12%), в Сочи — 10 610 рублей (+5%), в Кабардинке — 9 750 рублей (+18%), в Анапе — 7 380 рублей (+20%), в Голубицкой — 7 250 рублей (+9%), в Должанской — 5 690 рублей (+20%). В Ейске — 5 510 рублей (+15%), в Судаке — 5 510 рублей (+6%), Евпатории — 4 450 рублей (+7%).

В среднем туристы арендуют дома на курортах этим летом на неделю. Наибольшая доля бронирований приходится на семьи с детьми и компании из четырех человек. Популярностью пользуются дома недалеко от моря, с террасой и парковкой, а также Wi-Fi.