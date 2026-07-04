Россияне захотели попробовать формат «медленных путешествий»

Согласно исследованию сервиса «Туту», в котором приняли участие 1003 совершеннолетних россиянина из мегаполисов, формат slow travel привлекает до 25% респондентов.

© runews24.ru

Под этим термином понимаются поездки без гонки за достопримечательностями, с долгим нахождением в одной локации и максимальным погружением в быт, кухню и ритм жизни местных жителей.

При этом опыт такого отдыха уже есть лишь у 5% участников опроса — разрыв между желанием и реальностью объясняется вполне прагматичными причинами.

Главным барьером, мешающим перейти на медленный темп, 34% опрошенных назвали ограниченную продолжительность отпуска. Еще 23% опасаются, что затяжное пребывание на одном месте покажется скучным, а 18% попросту не представляют отдыха без насыщенной экскурсионной программы.

Средняя ожидаемая продолжительность идеального slow travel-путешествия, по мнению респондентов, составляет 11 дней: 61% ориентируются на поездку от 4 до 14 дней, и лишь 11% готовы уложиться в два-три дня.

Интересно, что те, кто уже попробовал такой формат, в подавляющем большинстве (89%) практиковали его в пределах России, хотя каждый третий (33%) выбирал и зарубежные направления. Среди главных достоинств медленных путешествий 70% отметили изменение восприятия места, 28% выделили возможность спокойно отдохнуть без спешки, 17% — новые впечатления, а 14% — полноценную перезагрузку.

Самыми привлекательными элементами slow travel респонденты назвали погружение в местную культуру (47%), медленный ритм и спонтанность маршрутов (31%), а также экологичность подхода (23%). Для 21% важно долгое проживание в одном месте, а 18% предпочитают аренду жилья классическим отелям.

Ранее мы писали, что 47% россиян хотят отправиться в одиночное путешествие за рубеж. Анапа признана самым бюджетным курортом для летнего отдыха.