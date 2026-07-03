«Гранд Сервис Экспресс» запустил три новых поезда на юг России в июле

В июле «Гранд Сервис Экспресс» расширяет сеть железнодорожных маршрутов на юг России, связывая две столицы с курортами и крупными городами Черноморского побережья. Как сообщил перевозчик в своём Telegram-канале, один из составов уже отправился в путь.

Поезд №153/154 Москва — Ростов-на-Дону начал курсировать с первых чисел июля. Первый рейс из Ростова-на-Дону стартовал 2 июля в 12:17 и прибыл в Москву 3 июля в 09:40. Теперь ежедневное отправление из столицы запланировано на 20:00, прибытие в Ростов-на-Дону — на следующий день в 20:28.

С 10 июля ежедневным станет маршрут №433/434 Москва — Новороссийск. Первый рейс из столицы отправится 10 июля в 17:45 и прибудет в Новороссийск 12 июля в 05:20. Обратный рейс из Новороссийска отправится 12 июля в 17:45 и прибудет в Москву 14 июля в 05:35.

Для жителей Санкт-Петербурга запускается сезонный поезд №177/178 в Анапу. Он будет курсировать через день, начиная с 16 июля. Первый рейс из Северной столицы стартует 16 июля в 01:40 и прибудет в Анапу 17 июля в 22:02. В обратном направлении первый состав покинет Анапу 18 июля в 04:17 и доставит пассажиров в Петербург на следующий день, 19 июля, в 21:55.

Как уточнили в компании, билеты на все три направления поступят в продажу за 30 суток до даты отправления. Ранее «Гранд Сервис Экспресс» также объявил о назначении дополнительного скорого поезда №177 из Керчи до Санкт-Петербурга, который в июле совершит четыре рейса.