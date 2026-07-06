Почему россияне охладели к путешествиям

Российские туроператоры отмечают снижение числа бронирований организованных внутренних туров и замедление роста спроса на зарубежные путешествия. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), объем бронирований туров на конец июня этого года был на 10-15% ниже, чем в конце июня прошлого года. Один из ключевых факторов - транспортные ограничения: перебои с поставками топлива в ряде регионов и нестабильное авиасообщение.

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"Аналитики отмечали снижение спроса еще зимой этого года, оценочно не менее чем на 10-15%. По данным на конец июня 2026 года, объем бронирований туров по России в организованном сегменте рынка также ниже на 10-15%, чем в конце июня 2025 года", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе АТОР.

Снижение спроса россиян на путешествия в целом отмечают и в пресс-службе сервиса "Купибилет".

"Мы видим снижение спроса в целом на путешествия среди россиян за последний год - в среднем на 11%. Спрос продолжает смещаться с зарубежных направлений на внутренний туризм. Связываем это с тем, что фактически путешествия по стране сегодня могут обойтись на 50-75% дешевле международных поездок. Самым дешевым направлением внутри страны сейчас является Саранск. Средняя стоимость авиабилета составила всего 6 160 рублей в одну сторону", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе сервиса.

Также, по данным сервиса, в тройку наиболее бюджетных направлений вошли Сыктывкар (6 640 рублей) и Нягань (6 750 рублей). Среди крупных российских городов наиболее доступными для путешествий оказались Волгоград со средней стоимостью билета 8 420 рублей, Уфа - 8 110 рублей и Самара - 9 070 рублей. В числе самых популярных направлений внутри страны - Калининград, Сочи, Махачкала, Санкт-Петербург, Владивосток, Минеральные Воды.

Снижение спроса на внутренних направлениях в пределах 10% к прошлому году отмечает и пресс-служба национального туроператора "Алеан", поясняя, что это данные с учетом аннуляций туров в Крым и, из-за логистических трудностей, по другим направлениям. "Вместе с тем есть растущие направления. Например, Анапа, где открылся купальный сезон, активно бронируется на лето. Число бронирований курорта за январь-июнь выросло на 51% к аналогичному периоду прошлого года. Растет спрос по направлениям, куда перераспределился турпоток с Крыма. Около половины туристов, планировавших поездку в Крым, переориентировалось на Краснодарский край (Анапу, Геленджик) и Абхазию. Около 20% туристов перебронировались на более поздние даты в Крыму (конец лета, осень): так что спрос может сместиться на бархатный сезон", - поясняют в пресс-службе туроператора.

При этом "Яндекс Путешествия", напротив, отмечает рост числа бронирований отелей и посуточного жилья - на 7% за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2026 года - на 2% в сравнении с июнем 2025 года. Но то, что о сокращении частоты поездок в турах говорить преждевременно, указывают и в пресс-службе сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel. "По оценке Level.Travel, если взять периоды с января по июнь в 2025 и 2026 годах, то среднее количество покупок туров на одного клиента отличается менее чем на 0,5%, и впереди еще наибольшая часть летнего отпускного сезона", - отмечают в компании.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, причины охлаждения внутреннего спроса - комплексные.

"На общеэкономическое замедление потребления в разных отраслях накладывается нестабильность работы аэропортов, подорожание проживания в отелях, относительно высокая стоимость авиабилетов и дефицит железнодорожной перевозки, стихийные бедствия и аварии разного рода - например, в Дагестане и Туапсе - перед началом сезона", - считает он.

Прогнозы по восстановлению внутреннего спроса, по словам Ромашкина, зависят от очень большого количества переменных, в том числе в сферах экономики и геополитики.

В свою очередь директор Высшей школы туризма и гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса, доктор экономических наук Ирина Бушуева считает, что ключевое условие восстановления спроса на туризм - снятие транспортных ограничений.

"Сегодня для внутреннего туризма ключевой фактор - это проблемы транспортного сообщения. На самом деле не все регионы демонстрируют резкое снижение числа бронирований и турпотока. Сложнее всего там, где плохо работают аэропорты, и где нет или практически нет бензина, а железнодорожным транспортом добраться сложно или дорого. Конечно же, в текущем году сильное влияние на турпоток оказали и капризы погоды, вызвавшие разрушения и нарушившие экологию регионов. Яркий пример тому - регионы, подвергшиеся стихийным наводнениям из-за сильных ливней. А текущий топливный кризис еще больше усугубил ситуацию", - отмечает она.

На этом фоне, как поясняет Бушуева, туристы отдают предпочтение более близким к постоянным местам проживания, коротким и предсказуемым маршрутам или переходят "в режим ожидания" - откладывают поездки или принятие решений на более поздний срок. О том, что спрос на путешествия может сместиться на более поздние даты, говорят и в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Данные компании подтверждают и рост интереса к коротким поездкам.

"Есть те, кто меняет формат отдыха, переориентируясь на экскурсионные туры, оздоровительный отдых, загородный отдых в своем и соседнем регионе. Так, в июне на 23% (относительно мая) вырос спрос на отели Средней полосы. Сейчас туристы стали чаще спрашивать про автомобильные электрозарядки в загородных отелях. У москвичей вырос спрос на отели в Тульской и Тверской областях, куда можно добраться на электричке за 2,5-3 часа", - поясняют в пресс-службе туроператора.

Заграничные путешествия

В выездном туризме, как отмечают в АТОР, пока есть некоторое замедление темпов роста. Сейчас объемы продаж, по оценке аналитиков ассоциации, приросли на 8% год к году - в основном за счет Египта, Китая и Вьетнама. В июне 2025 года динамика бронирований на лето была на уровне 15% в годовом выражении.

"Продажи в течение сезона могут быть неровными. Основные факторы, влияющие сейчас на продажи - это курс рубля к доллару и евро, а также наличие удобных и конкурентоспособных по цене полетных программ российских и зарубежных авиакомпаний", - пояснили в пресс-службе ассоциации.

Данные Level.Travel также говорят о том, что зарубежные поездки пользуются несколько большим спросом, чем внутренние направления. Так, по итогам июня доля Турции занимает более 40% всех заказов на платформе, на втором месте Египет (19%), на третьем - российские курорты (14%): туры в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград продолжают пользоваться высоким спросом в летний период.

"По 5-6% всех летних туров в июне приходится на Абхазию и Таиланд. Также туристы все активнее выбирают для своего отпуска морские курорты Китая (остров Хайнань) и Вьетнама (Нячанг, Дананг и другие туристические районы). Доля Азии продолжает стабильно расти в продажах туров с осени", - пояснили в пресс-службе Level.Travel.

В сервисе "Купибилет" отмечают, что среди зарубежных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Ереван, Баку, Тбилиси.