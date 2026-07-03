В Москве наблюдается рост турпотока из Индии

Турпоток из Индии в Москву за первый квартал 2026 года вырос на 26%, сообщила журналистам руководитель дирекции по работе со странами Азии, Латинской Америки и СНГ Мостуризма Мария Пасугинова.

"Мы наблюдаем поступательный рост турпотока из Республики Индия. За прошлый год Москву посетили 109 тыс. туристов из Индии, и эта цифра наконец-таки достигла допандемийных показателей. Чтобы данная динамика развивалась, и показатели росли, в Москве есть что предложить нашим индийским туристам. За первый квартал этого года мы видим рост 26%", - сказала Пасугинова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мостуризма, за первый квартал столицу посетили почти 23 тыс. гостей из Индии. Москва привлекает индийских туристов сочетанием богатого культурно-исторического наследия, современной городской инфраструктурой и разнообразием возможностей для отдыха, деловых поездок и знакомства с российской культурой.

Для укрепления партнерских связей Москва регулярно проводит совместные мероприятия с представителями индийской туристической отрасли. Это деловые миссии, ознакомительные поездки для туроператоров и представителей профильных компаний, а также международные отраслевые мероприятия, среди которых конгресс OTOAI Convention и форум Meet Global MICE Congress.

Отдельное направление - "Москва+" - концепция путешествий, которую столица реализует в партнерстве с регионами. Она включает в себя посещение достопримечательностей Москвы и других городов: как правило, сначала путешественник прибывает в столицу, а затем следует дальше.