«Дешевле, чем в Сочи, а море теплее»: куда поехать этим летом, если денег маловато

Есть направления, о которых ещё пять лет назад мало кто говорил всерьёз. А сегодня туда едут семьями, с детьми, на машинах и поездах — и платят за это вдвое, а то и втрое меньше, чем соседи, купившие тур на черноморское побережье. Люди начали искать другие маршруты и находить их. Рассказываем про такие места подробнее: с ценами, минусами и тем, что нужно учесть перед поездкой.

Азовское море: «детское», тёплое и до сих пор почти своё

Вода здесь прогревается раньше, чем в Чёрном море, — уже к концу мая она достигает комфортных +25 градусов, а в разгар лета держится на отметке +28–29. Глубина Азова не превышает 14 метров, поэтому море равномерно прогревается и долго остаётся тёплым. Вход в воду пологий, волн почти нет — идеально для тех, кто берёт с собой детей.

На азовских пляжах в 2026 году заметно тише, чем на черноморских курортах, а аренда жилья и питание в кафе обходятся на 30–40% дешевле, чем в Сочи или Анапе. Ейск — главный курорт этого побережья. Жильё здесь в августе можно найти от 1700 рублей в сутки в гостевом доме недалеко от первой береговой линии. Работает аквапарк «Немо», есть дельфинарий, конные прогулки, катамараны.

Станица Голубицкая — тише и камернее. Главная местная достопримечательность — грязевые вулканы и лечебное озеро. Туристической суеты почти нет.

Минусы: вода в Азове не прозрачная, медуз больше, чем хотелось бы, а степной пейзаж вокруг — на любителя.

Дагестан: место, куда едут снова и снова

Это, пожалуй, главная история внутреннего туризма последних лет. Дагестан ещё недавно был в списке «экзотика для смелых» — а теперь туда летят семьи с колясками и пенсионеры за впечатлениями.

Широкие песчаные пляжи Каспия тянутся на десятки километров, толпы туристов сюда ещё не добрались, а вода летом прогревается до +24…+28 °C — заход пологий и мягкий, что идеально для детей.

Отдыхать в Дагестане летом как минимум вдвое дешевле, чем на курортах черноморского побережья. Снять квартиру в Избербаше на всю семью можно от 3000 рублей в сутки. Семья из трёх человек может уложиться в 60–70 тысяч рублей за неделю без учёта дороги. В эту сумму войдут жильё, питание в местных кафе и экскурсии с гидом.

Что смотреть — бесплатно и не торопясь: Сулакский каньон глубиной больше километра, бархан Сарыкум прямо посреди степи, крепость Нарын-Кала в Дербенте, которой две с половиной тысячи лет.

«Дагестан — это место, где понимаешь, что Россия гораздо больше, чем ты думал. Горы, море, история и такая кухня, что забываешь про диету», — так описывают регион туристы, побывавшие там впервые и уже планирующие вернуться.

Один нюанс, который важно учесть: ситуация с работой аэропорта в Махачкале периодически меняется — лучше держать в запасе вариант с поездом или продумать стыковку через другие города.

Горный Алтай: дорогой, но есть лазейки

Алтай в 2026 году входит в топ самых популярных экскурсионных направлений России. И это при том, что цены на туры сопоставимы с поездкой в Европу: экскурсионный тур на 8 дней стартует от 135 тысяч рублей на двоих без перелёта.

Но есть способ попасть сюда дешевле. Самостоятельная поездка с ночёвками в гостевых домах и на турбазах выходит совсем иначе: проживание летом — от 3000 рублей в сутки на человека. Плюс кемпинг: многие турбазы сдают места под палатки за 300–500 рублей.

Телецкое озеро, Чуйский тракт, Мультинские озёра — это те виды, ради которых люди едут за тысячи километров. И они действительно того стоят.

Озёра Башкирии и Алтайского края: почти никто не знает, а зря

Пока все смотрят на моря, есть тихие места, где отдыхают те, кто уже попробовал «раскрученные» направления и хочет чего-то другого.

Озеро Банное в Башкирии — горы, чистый воздух и работающая летом канатная дорога горнолыжного курорта. Виды сверху — не хуже альпийских, а цены совсем другие. Неделя для семьи из трёх человек без питания обойдётся примерно от 30 000 рублей.

Озеро Яровое в Алтайском крае — соляное, с лечебными свойствами. Местный аквапарк, детский театр, летние концерты. Тихо, недорого, незаслуженно обделено вниманием. Жильё на неделю для троих — от 35 000 рублей.

Карелия и Золотое кольцо: для тех, кто не рвётся к морю

Не всем нужны пляжи. Часть людей едет в отпуск за историей, тишиной и красотой, которую сложно объяснить словами, но легко почувствовать.

Карелия — горный парк «Рускеала» с мраморными карьерами и изумрудной водой, архитектурный ансамбль Кижи, пронзительная северная природа. Погода капризная, комаров хватает, карельский клещ вообще заслуживает отдельной статьи, но люди едут туда снова и снова — и это само по себе говорит о месте.

Города Золотого кольца — Коломна, Переславль-Залесский, Ярославль — история прямо под ногами. Дешёвые электрички из Москвы, хостелы от 1000–1500 рублей на человека, никакой суеты. Отличный вариант, если хочется выдохнуть, а не толкаться на пляже.

Как не переплатить: пять правил, которые реально работают

Первое — бронируйте заранее. Отели используют динамическое ценообразование: за месяц до заезда тот же номер может стоить на 20–25% дороже, чем за три месяца.

Второе — апартаменты выгоднее отелей примерно на 20%, особенно для семей: своя кухня резко снижает расходы на еду.

Третье — гостевые дома и частный сектор. Звучит скромно, но часто это уютные домики с хозяевами, которые знают всё о местности и помогут с экскурсиями.

Четвёртое — ехать в начале или конце сезона. Июнь и сентябрь — море ещё тёплое, народу меньше, цены ниже. Пик — июль и август — это очереди, наценки и нервы.

Пятое — поезд или машина вместо самолёта. Авиабилеты летом — один из главных пожирателей бюджета. Плацкарт до Краснодара или Ростова сэкономит тысячи рублей и подарит совершенно другое ощущение от поездки.

Россия большая. Места, о которых здесь написано, существуют и ждут — без очередей, переплат и разочарований. Нужно просто немного свернуть в сторону от привычных маршрутов.