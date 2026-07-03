Кавказ.РФ представил новый цифровой путеводитель по Владикавказу и Мамисону

Институт развития Кавказ.РФ представил новый цифровой путеводитель, который охватывает туристические маршруты Владикавказа и курорта Мамисон в Северной Осетии.

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«Путеводитель помогает самостоятельно спланировать путешествие по Северной Осетии: от прогулок по историческому центру Владикавказа до горных маршрутов и экотроп курорта. В pdf-формате собрано более 100 страниц рекомендаций, маршрутов и практической информации для тех, кто хочет познакомиться с республикой глубже», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе института развития.

В гид включены театры, музеи и другие достопримечательности Владикавказа, а также маршруты по живописным ущельям Северной Осетии. В путеводитель также вошли экотропы, прогулочные маршруты, арт-объекты, канатная дорога и рекомендации для летнего и зимнего отдыха на курорте Мамисон.

Автор цифрового помощника путешественника — писатель, фотограф и исследователь Дарья Сиротина. В числе ее проектов — гиды по Узбекистану, Италии и малым городам России.

«Нам хотелось создать не просто сборник рекомендаций, а готовый инструмент для путешествия, поэтому мы привлекли профессионала с высокой насмотренность и большой аудиторией. С вышедшим гидом можно легко спланировать поездку на один день, длинные выходные или целый отпуск и не тратить время на бесконечный поиск информации в интернете», — прокомментировала директор по коммуникациям Кавказ.РФ Татьяна Баева.

В путеводителе есть практические рекомендации, сколько времени туристам нужно заложить на каждую локацию и как выстроить путешествие на несколько дней. Гид доступен бесплатно на сайте курорта Мамисон.