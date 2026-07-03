Минэк предложил расширить географию авиарейсов из Китая в регионы России

Минэкономразвития РФ предлагает запустить прямые авиарейсы из Китая на Камчатку, Алтай, в Тюменскую область и на Русский Север, чтобы расширить туристический обмен между странами. С такой инициативой выступил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели, сообщает ТАСС.

Для запуска новых маршрутов Минэк готов составить перечень приоритетных регионов, где создана инфраструктура для приема туристов из Китая, однако прямого авиасообщения пока нет. Ведомство рассчитывает на поддержку китайской стороны, отметил замминистра.

Он напомнил, что в первом квартале 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 825 тыс. человек. В Минэкономразвития это объясняют безвизовым режимом и развитием сотрудничества профильных ведомств.

Накануне представители туристических властей России, Китая и Монголии обсуждали реализацию международного маршрута «Великий чайный путь». Китайская сторона пообещала подготовить предложения по географии и бренду маршрута с учетом российских инициатив. После этого министры трех стран планируют утвердить проект на одном из следующих заседаний. Одновременно бизнесу поручат разработать технический паспорт маршрута с едиными требованиями для регионов и туроператоров. На его основе предполагается доработать транспортную инфраструктуру, логистику и сервис.