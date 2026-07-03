Разрешения на открытие курортного сезона получили 75 пляжей Анапы

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной Комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

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Как сообщили в пятницу в пресс-службе Правительства России, работы по очистке побережья от разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время на пострадавших от мазута пляжах Анапы идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Процесс контролирует Роспотребнадзор. Уже 75 пляжей получили все необходимые разрешительные документы, еще 11 проходят экспертизу.

Ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен не выявлено.

С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. В специализированные организации вывезено около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Весь объем утилизированного песка и грунта обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 766 человек и 183 единицы техники.

Ранее "РГ" писала, что сегодня из-за непогоды в Анапе запретили купание. Данная мера вызвана сильным штормом и активным донным течением.