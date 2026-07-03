«Отзывается на звук корма»: туристы разыскивают пропавшего в путешествии питомца

Туристы потеряли кота во время поездки из Карелии в Мурманск. Хозяева готовы заплатить 10 тыс. руб. за помощь в поисках домашнего животного.

Кот Филя находился в машине, когда семья остановилась на ночевку у АЗС в поселке Дорожников на окраине Медвежьегорска. Но на утро туристы обнаружили, что пушистый путешественник пропал.

«Скорее всего, ушел к людям, но вообще он нелюдим, всех боится. Может, кто-то видел, напишите. Вознаграждение в 10 тыс. рублей», – обратилась в соцсетях к жителям города хозяйка кота.

Кот пропал в ночь на 27 апреля. Владельцы питомца очень переживают, что все это время животное голодное и могло пострадать.

«Если есть кто рядом живет или может доехать, попробовать позвать. На звук корма отзывается. Очень переживаем. Он голодный с субботы, должен выйти к людям», – уточнила девушка.

Позже в комментариях хозяйка рассказала, что семья уже находится в Мурманске, но в субботу отправится обратно в Карелию, чтобы продолжить поиски. По ее словам, владельцы готовы увеличить сумму вознаграждения, однако сейчас им особенно нужна помощь людей, которые живут неподалеку от места пропажи или могут приехать туда.