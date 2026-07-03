«Жаба давит!»: отель на берегу Томи не уступил в цене турецкому all inclusive

Извечный спор о том, что за рубежом отдыхать дешевле, чем в России, получил новую подпитку с подачи одного из блогеров в соцсетях. Туристка сразу после возвращения с «все включено» с анталийского побережья решила отметить день рождения в загородном отеле под Кемерово и была неприятно удивлена ценами:

© tourdom.ru

«Я вообще в шоке. Сутки проживания с завтраками, обедами и ужинами на шведской линии стоят 25 тыс. Все остальное платно. Вход в бассейн 3 тыс., и это еще полцены для гостей. Захочешь в надувной аквапарк, еще плати. В Турции мы сейчас были – за 30 тыс, аквапарки, каждые 2 метра тебе алкоголь, еда, всё бесплатно. Ну это прямо жесть какая-то!» – негодует женщина.

Как утверждает автор видео, она сравнивала прайс для семьи из двух взрослых и трех детей, в центре отдыха «Притомье» и отеле Long Beach Alanya 5*.

«В итоге мы живем здесь только на завтраках – жаба давит за этот шведский стол что-либо платить».

Как убедился журналист TourDom.ru, на сайте комплекса в Кемеровской области проживание по тарифу «все включено» для семьи из 5 человек действительно доходит до отметок, которые указал автор видео. А порой доходит и до 30 тыс. Правда, при этом в описании тарифа указано, что в стоимость входит посещение спа-комплекса с крытым бассейном. Но необходимо предварительно записаться и находиться там не более 3 часов. А вот за пляжную зону с открытыми бассейнами на берегу и надувными аттракционами действительно придется доплатить.

Под видео идет активное обсуждение. Многие соглашаются с топикстартером и считают, что во многих подобных комплексах в России цены кусаются. Другие считают, что этому есть объяснение:

«В Сибири сезон работы таких загородных объектов очень короткий, а обслуживать их нужно круглый год».

Ранее TourDom.ru писал, что отдых в турецкой Анталье по системе «все включено» в июне обойдется дешевле, чем в Сочи.