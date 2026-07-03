Акклиматизация: когда можно везти детей на море?

Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов рекомендует начинать возить детей на море с четырех лет. По его словам, в этом возрасте акклиматизация проходит легче, чем у младенцев, и детский организм становится более устойчивым.

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Врач отметил, что поездки на море приносят не только удовольствие, но и положительно влияют на иммунитет ребенка.

Булатов подчеркнул РИА Новости, что время, проведенное на море, способствует укреплению здоровья благодаря теплому климату, прогулкам на свежем воздухе и купанию в морской воде. Он также добавил, что морская вода обладает естественными очищающими свойствами, что делает ее более полезной по сравнению с бассейном, где используются чистящие средства.

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